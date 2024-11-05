Zeybek: İrade Sandıktan Şekillenecek - Son Dakika
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Politika

Zeybek: İrade Sandıktan Şekillenecek

Zeybek: İrade Sandıktan Şekillenecek

CHP'li Zeybek, yapılan görevlendirmelere tepki göstererek, millet iradesinin sandıkta şekilleneceğini vurguladı.

05.11.2024 18:17
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Milletin iradesinin şekilleneceği yer sandıktır." dedi.

Zeybek, beraberinde CHP milletvekilleri Türkan Elçi ve Sezgin Tanrıkulu ile partisinin Batman İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, Mardin Büyükşehir, Batman, Esenyurt ve Halfeti belediyelerine yapılan görevlendirmelere tepki gösterdi.

"Batman'da yaşayan insanların da seçme hakkı yokmuş gibi bir de seçilme hakkı da elinden alınıyor. Milletin iradesinin şekilleneceği yer sandıktır." diyen Zeybek, belediye başkanının mahkumiyeti ya da belediye başkanının beraat ederek görevine döneceği güne kadar da meclis üyesinin başkan vekili olarak belediyeye vekalet etmesi gerektiğini anlattı.

Gelişmeleri çok yakından takip edeceklerini belirten Zeybek, milletin iradesiyle seçilen belediye başkanlarının geleceklerini ve cumhurbaşkanı seçiminde partilerin göstereceği cumhurbaşkanı adaylarını siyasi partilerin kendi yetkili organlarının belirlemesini esas aldıklarını ifade etti.

Daha sonra Zeybek ve beraberindekiler, Gülistan Caddesi'ne geçerek, Batman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Gülistan Sönük ve DEM Parti'li bazı yöneticilerle görüştü.

Zeybek, burada yaptığı açıklamada, daha önce de Batman Belediyesine görevlendirme yapıldığını anımsatarak, "Sorun net, çözüm adresi açıktır. Önümüze sandık gelecek, seçim gelecek. Cumhurbaşkanı hükümet sisteminden demokratik parlamenter sisteme yerel ve genel meclislerin güçlendirildiği, millet iradesinin egemen olduğu bir sisteme geçmek zorundayız. O nedenle mücadelemiz çok açıktır. Dün bize yapılan bugün DEM Parti'li belediye başkanlarına yapıldı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Gökan Zeybek, Politika, Belediye, batman, Yaşam, Son Dakika

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