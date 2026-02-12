Zeydan Karalar\'ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi

Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası" olarak bilinen davada tutuklu bulunan aralarında eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 9 kişi geçtiğimiz gün tahliye edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeydan Karalar dahil 6 kişinin tahliyesine itiraz etmişti. Başsavcılığın itirazı, üst mahkeme olan İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.
Üst mahkeme, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının gerekçesini "yerinde" bularak, itirazın reddine hükmetti.
Başsavcılığın tahliyelerine itiraz ettiği ancak üst mahkemenin kararıyla tahliyesi kesinleşen diğer 5 isim ise şöyle: Mehmet Ataş, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, Mert Çelik ve Müzeyyen Karakaş.
