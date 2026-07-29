Zeydi'nin Suudi Arabistan Ziyareti İptal - Son Dakika
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Zeydi'nin Suudi Arabistan Ziyareti İptal

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Irak Başbakanı Zeydi'nin Suudi Arabistan ziyareti, hava saldırıları nedeniyle iptal edildi.

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin Suudi Arabistan ziyaretinin iptal edildiği iddia edildi.

Irak hükümetinde adı açıklanmayan iki yetkili, Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin yarın Suudi Arabistan'a gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin iptal edildiğini iddia etti. Yarın Cidde'ye giderek burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme yapması beklenen Zeydi'nin resmi ziyaretinin iptal gerekçesinin ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki İran destekli milis gruplara ait askeri hedeflere yönelik saldırıların olduğu kaydedildi.

Zeydi'den hava saldırıları sonrası kritik toplantı

Irak'ta ABD ve Suudi Arabistan'ın düzenlediği ortak hava saldırıları sonucu 7 vilayette İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünden 20 kişi öldü, 32 kişi de yaralanmıştı. Zeydi, ülkeye gece saatlerinde gerçekleştirilen hava saldırılarının ardından Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Irak Güvenlik Medya Hücresi tarafından yapılan açıklamada, olağanüstü toplantıda ülkede yaşanan son güvenlik gelişmeleri ile hava saldırılarının ele alınacağı, toplantının gerekli tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Toplantının ardından yaşanan olaylar ve alınacak kararları içeren ayrıntılı bir bildirinin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Güvenlik, Politika, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Zeydi'nin Suudi Arabistan Ziyareti İptal - Son Dakika

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