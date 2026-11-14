Zeynel Emre başkanlığındaki Yeni Parti heyeti Anıtkabir'de çelenk sundu

Zeynel Emre başkanlığındaki Yeni Parti heyeti Anıtkabir'de çelenk sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre başkanlığındaki heyet, 1. Olağan Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet mozoleye kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi sundu, saygı duruşunun ardından Emre Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre başkanlığındaki heyet, partinin 1. Olağan Kurultayı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.
Heyet, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.
Kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengin mozoleye sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Merdivenlerde fotoğraf çekiminin ardından Emre, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Kaynak: AA
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