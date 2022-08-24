Adaylık ücretlerine yapılan zam, muhalefet cephesinde geniş tepkilere neden oldu.

Buna göre, 2023 seçimlerinde devlet başkanlığı adaylarının, adaylık ücretlerinin 1000 dolardan 20 bin dolara yükseltildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Zimbabwe, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Zimbabve'de 2023 genel seçimleri için adaylık ücretleri 20 katına çıkarıldı - Son Dakika

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