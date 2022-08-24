Zimbabve'de 2023 genel seçimleri için adaylık ücretleri 20 katına çıkarıldı - Son Dakika
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Zimbabve'de 2023 genel seçimleri için adaylık ücretleri 20 katına çıkarıldı

24.08.2022 15:10
Zimbabve'de 2023 genel seçimleri için adaylık ücretleri 20 katına çıkarıldı

Zimbabve'de 2023 genel seçimleri adaylık ücretlerine yapılan yüzde 2000'lik zam, resmi gazetede yayımlandı.

Zimbabve'de 2023 genel seçimleri adaylık ücretlerine yapılan yüzde 2000'lik zam, resmi gazetede yayımlandı.

Buna göre, 2023 seçimlerinde devlet başkanlığı adaylarının, adaylık ücretlerinin 1000 dolardan 20 bin dolara yükseltildiği bildirildi.

Milletvekili adaylık ücretlerinin ise 50 dolardan 1000 dolara çıkarıldığı belirtildi.

Adaylık ücretlerine yapılan zam, muhalefet cephesinde geniş tepkilere neden oldu.

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Kaynak: AA

Zimbabwe, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Zimbabve'de 2023 genel seçimleri için adaylık ücretleri 20 katına çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zimbabve'de 2023 genel seçimleri için adaylık ücretleri 20 katına çıkarıldı - Son Dakika
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