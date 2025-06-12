TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu toplandı
ANKARA - TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu toplandı.
TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu Başkanvekili Bülent Tüfenkci başkanlığında toplandı. Komisyon Başkanvekili Bülent Tüfenkci, Sakarya, Bolu ve Düzce'yi ziyaret edeceklerini söyleyerek, kısa raporlarını hazırlayarak bakanlığa ve ilgili kurumlara ilettiklerini, nihai raporlarını da süresi içinde hazırlayacaklarını belirtti.
Son Dakika › Politika › Zirai Don Komisyonu Toplandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?