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Zonguldak AK Parti il sekreteri görevden alındı - Son Dakika

Zonguldak AK Parti il sekreteri görevden alındı

08.02.2022 18:05
Zonguldak AK Parti il sekreteri görevden alındı

Zonguldak'ta, AK Parti İl Başkanlığı İl Sekreteri Muammer Avcı, görevinden alındı.

Zonguldak'ta, AK Parti İl Başkanlığı İl Sekreteri Muammer Avcı, görevinden alındı. Kamuoyuna açıklama yapan Avcı, "Devletimizin imkanlarını, şehrimize getirmek noktasında halkımıza hizmetkar olmaya devam edeceğiz" dedi.

Aynı zamanda Kilimli Koordinatörlüğü de yapan Avcı'nın yerine İl Sekreteri olarak Hicran Kuru'nun, Kilimli Koordinatörü olarak Uğur Karaaslan'ın atandığı açıklandı.

AK Parti İl Başkanlığı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısının İl Başkanı Zeki Tosun başkanlığında gerçekleştirildiğini açıklayarak sosyal medya hesabından Muammer Avcı'nın görevinden alındığını açıkladı. Yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantımızı İl Başkanımız Sayın Zeki Tosun Başkanlığında gerçekleştirdik. 5 Şubat Cumartesi günü Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın katılımıyla 'Zonguldak Kilimli Sahil Yolu ve Toplu Açılış Töreni'ni gerçekleştirdik. Yarım asırlık tarihi projenin hayata geçmesi ile Zonguldak Kilimli arası 5 dakikaya düştü. Şehrimiz bağlantı yolları konusunda büyük değişim ile artık trafiği daha rahat olacak, yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkartmak için tüm çabamızla AK Parti ailesi olarak çalışmaya devam ediyoruz. İl Sekreter Birim Başkanlığı ve Kilimli Koordinatörlüğü görevini yürüten Muammer Avcı'nın yerine, İl Sekreteri olarak Hicran Kuru, Kilimli Koordinatörü olarak Uğur Karaaslan atanmıştır. Kendilerine görevlerinde başarılar dileriz. Toplantımızda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

Yaşananların ardından çoğu kişinin kendisini aradığını ifade eden Muammer Avcı sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Çok kıymetli kardeşlerim, dün geceden bu yana şahsımı arayıp, AK Partimizde gerçekleşen görev değişimi hakkında görüşümü merak eden kardeşlerime, samimi olarak düşüncem şudur; siyasettir bu, zaman zaman parti içinde görev değişimlerinin olması normal sayılır, bu gibi durumları daha önce de yaşadım, biz motivasyonumuzu davamıza olan bağlılığımızdan ve liderimiz, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımızın varlığından alıyoruz. Devletimizin imkanlarını, şehrimize getirmek noktasında halkımıza hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Saygılarımla." - ZONGULDAK

Zonguldak AK Parti il sekreteri görevden alındı
Zonguldak AK Parti il sekreteri görevden alındı
Zonguldak AK Parti il sekreteri görevden alındı
Zonguldak AK Parti il sekreteri görevden alındı

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Zonguldak, AK Parti, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Zonguldak AK Parti il sekreteri görevden alındı - Son Dakika


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