Zonguldak Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı ağırlayacak

Politika

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Şubat'ta Zonguldak'a geleceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'de Madenci Anıtı'nda miting gerçekleştirilecek. İl Başkanı Mustafa Çağlayan, vatandaşları mitinge davet ederek şöyle dedi:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat Cumartesi günü saat 14: 00'te Madenci Anıtı'nda siz değerli hemşehrilerimizle buluşacaktır. Zonguldak, tarihinin en büyük mitingine hazırlanıyor. Madenci Anıtı'ndaki miting alanı, Balık Pazarı ve Merkez Çarşısı'nın yıkılmasıyla geçmişe göre çok daha büyük bir meydana dönüştü. Giriş çıkışları çok daha rahat bir hale geldi. Yeni Zonguldak'ta gerçekleşecek olan tarihi mitinge ve bu coşkuya tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum." - ZONGULDAK