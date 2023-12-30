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Zonguldak Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a temsili anahtar takdim etti - Son Dakika
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Zonguldak Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a temsili anahtar takdim etti

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, AK Parti heyeti ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Zonguldak'ın temsili anahtarını takdim etti. Alan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gelecekteki projeler hakkında heyetle fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Zonguldak Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a temsili anahtar takdim etti
30.12.2023 - 11:26,
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Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, AK Parti heyeti ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Zonguldak'ın temsili anahtarını takdim etti.

Dr. Ömer Selim Alan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şehrimizin kilitlerini yatırımlarla açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şehrimizin temsili anahtarını takdim ettik. Rabbim sen bizi hayra anahtar, şerre kilit eyle" ifadelerini kullandı. Zonguldak için gelecekteki projeler hakkında heyetle fikir alışverişinde bulunuldu.

Paylaşımdaki fotoğrafta AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve partili yöneticiler de yer aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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