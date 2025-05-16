Zorlu: Türk Dünyasında Stratejik Dayanışma - Son Dakika
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Politika

Zorlu: Türk Dünyasında Stratejik Dayanışma

Zorlu: Türk Dünyasında Stratejik Dayanışma

Türkiye'nin savunma sanayisi, Türk dünyasıyla stratejik dayanışma sağlıyor. Zorlu açıklamalarda bulundu.

16.05.2025 14:19
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, " Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlar dost ve kardeş ülkelerine stratejik bir dayanışma zeminini de sunmaktadır" dedi.

Ankara'da bir üniversitede II. Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi düzenlendi. Programda konuşan Zorlu, Türk dünyasının stratejik aklına yön verme gayesiyle bir araya gelmiş olmanın kendileri için tarih ve sorumluluk arasında önemli bir köprüde durmak olduğunu belirterek, "Türk dünyasının geldiği noktayı daha ileriye taşıyabilme sorumluluğuyla bugün bizlerin burada bir araya gelmesi gerçekten çok kıymetli" diye konuştu.

Bu coğrafyayla uğraşan herkesin aynı hedefe yürümesi gerektiğine dikkati çeken Zorlu, bunu sağlamak için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini dile getirdi. Zorlu, Türk dünyası ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını yıl içinde davet edeceklerini aktararak, problemleri konuşacaklarını belirtti.

"Türkiye'nin Türk dünyası ile ilişkilerini salt jeopolitik gerekçelerle de açıklamak mümkün değildir"

Günümüzde güç merkezleri arasında küresel bir rekabet, bölgesel iş birliklerinin hakim olduğu yeni arayışlar ve kültürel kimlik temelinde bir diplomasinin hakim olduğunu söyleyen Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle bakıldığında ülkemiz bu son dönemde artan bir ivmeyle tam da bu üçlü mekanizmanın merkezinde duran bir örnek teşkil ediyor. Bu örneğin şüphesiz en güçlü yansıması da tarihin, kadim birliklerimizin bize sunduğu Türk dünyasının Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ortaya çıkardığı büyük imkanlardır. Sadece sosyokültürel anlamda kalmamış, bugün ekonomiden eğitime, askeri sistemden pek çok noktaya kadar Türk dünyası çoklu iş birliğini yürütmeye devam etmektedir. Bu noktaya kadar Türkiye'nin Türk dünyası ile ilişkilerini salt jeopolitik gerekçelerle de açıklamak mümkün değildir. Çünkü bizi bir araya getiren aslında bir haritanın çizgilerinden öte tarihsel bir bağlılığın bugüne yansıdığı çok daha önemli tarihsel kültürel bağlarla açıklanabilir."

" Orta Asya'daki Türk devletlerimiz çok önemli enerji rezervlerine sahipler"

Zorlu, enerji alanında gelinen noktanın önemine değinerek, "Dünyadaki enerji talebinin yüzde 90'ı fosil yakıtlardan oluşmakta. Türkiye öyle bir coğrafi konumda ki, dünyada bilinen petrol ve doğalgazın yüzde 75'i Türkiye'ye komşu ve çok yakın ülkelerde bulunuyor. Bahsi geçen bölgeler Türkiye'nin kuzeyi, doğusu ve güneyindeki enerji hattı. Bu pazarlara açılabilmek ancak Türkiye ve Türk dünyasının ikili ve çoklu iş birlikleriyle mümkün. İşte bunun için Türk dünyasının birliktelik ülküsünün kararlılığının devam ettirilmesi çok büyük anlam taşıyor. Bu anlamda TANAP hattı, doğalgazı bütün Türk dünyasına sunabilme potansiyeli taşıyor. Diğer yandan Orta Asya'daki Türk devletlerimiz çok önemli enerji rezervlerine sahipler. Türkmenistan dünyanın en büyük 4'üncü doğalgaz rezervini ülkesinde bulunduruyor ve Türkmen gazının Avrupa'ya taşınması ideali artık somut birtakım adımlarla karşımızda, ufkumuzda duruyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Türk devletleriyle ekonomik iş birliklerinin önemine değinen Zorlu, "Türkiye, Türk devletleriyle ticaret hacmini büyütmeye, karşılıklı yatırımları artırmaya ve özel sektör ortaklıklarını genişletmeye büyük bir önem veriyor. Bu anlamda kurulan Türk yatırım fonu, Türk Ticaret Odası gibi girişimler de bu potansiyelin entegrasyon zeminine taşınabilmesi amacını taşıyor" dedi.

"Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlar dost ve kardeş ülkelerine stratejik bir dayanışma zeminini de sunmaktadır"

Türkiye'nin dünyanın en önemli 10 askeri gücünden biri olduğunu söyleyen Zorlu, şunları kaydetti:

"Türk dünyası için güven verici bir noktada duruyor. Türkiye'nin savunması, 2025 yılında 100 ülkenin hasılasından daha fazla bir noktaya gelecek. Bu da elbette siyasi iradenin kararlılığı ve Cumhurbaşkanımızın bu noktaya verdiği önem ve ortaya koyduğu güçlü iradeyle mümkün olmuştur. Nitekim Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlar, teknik gelişmişliğin de ötesinde dost ve kardeş ülkelerine stratejik bir dayanışma zeminini de sunmaktadır. GÖKBEY'den AKSUNGUR'a, AKINCI'dan KIZILELMA'ya kadar uzanan bu üretim sahası işte bahsettiğimiz bu birliktelik ruhunun savunma sanayiine yansıyan küçük, sembolik aslında yansımaları olarak görülebilir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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