Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde ve Ticaret Bakanlığının paydaşlığında, “İpek Yolu’nun Yeniden Doğuşu” temasıyla düzenlenen Uluslararası Kafkasya Kongresi’ne katıldı.

Türkiye, Kafkasya ve Türk Dünyası’ndan 30’dan fazla uzman ismi bir araya getiren kongrede; bölgesel iş birliği, bilim, diplomasi, ticaret, ulaşım koridorları ve Kafkasya’nın stratejik geleceği kapsamlı şekilde ele alındı.

Kongrenin açılış programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, protokol üyeleri ve çeşitli üniversitelerin rektörleri katıldı.

Kongre kapsamında, İpek Yolu’nun tarihsel mirasının günümüz koşullarında yeniden değerlendirilmesi, bölgesel ekonomik ve akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve Kafkasya’nın uluslararası ticaret ve ulaşım ağlarındaki konumunun güçlendirilmesine yönelik konuların ele alınması hedefleniyor.

Haber: Servet Arslan