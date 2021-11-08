10 kez tüp bebek tedavisi olan çiftin dünyası Zümra ile aydınlandı - Son Dakika

13 yıl önce eşiyle dünya evine giren Derya Kaçarlar, anne olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı. Farklı merkezlerde 10 kez tüp bebek ve 4 kez aşılama tedavisi gören çift, negatif sonuçların ardından Ankara'da tüp bebek merkezine giderek Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Berfu Demir ile görüşüp muayene oldu. Uygulanan kişiye özel tedavi programı sonucu hamile kalan ve geçtiğimiz aylarda kızı Zümra'yı kucağına alan Kaçarlar, "Çok mutluyum. En büyük hayalimiz gerçek oldu. Kızımız Zümra, umutsuz dünyamızı aydınlattı" dedi.

Hatay'da yaşayan 34 yaşındaki Derya Kaçarlar, 13 yıl önce evlendiği eşiyle doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca 4 kez aşılama tedavisi gördü. Gebe kalamayan Kaçarlar, tüp bebek tedavisine başladı. İlk denemeleri olumsuz sonuçlanan çift, farklı merkezlerde 10 kez tüp bebek tedavisi yaptırdı. Her denemelerinde 'sonuç negatif' cevabını alan çift, Bahçeci Ankara Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Berfu Demir ile görüşüp muayene oldu. Demir, Derya Kaçarlar'da kadınlarda nadir olarak görülen "rahmin embriyoyu tutma zamanının kayması" olduğunu tespit etti. Kaçarlar için uygulanan kişiye özel tedavi programı ile elde edilen embriyolara genetik tarama yapıldı ve rahmin embriyoyu kabul etme zamanı bulundu. Tedavi sonucunda hamile kalan Derya Kaçarlar ve eşi, geçtiğimiz aylarda umutsuz dünyalarını aydınlatan kızları Zümra'yı kucağına aldı.

HAMİLESİN DEDİKLERİNDE ŞAKA YAPIYORLAR ZANNETTİM

Yaşadığı süreci anlatan Derya Kaçarlar, "Hamile olduğumu söylediklerinde şaka yapıyorlar zannettim, inanamadım. Evliliğimizin her yılı tedavilerle geçti. Son şansımızda Ankara'ya geldik. Berfu Hoca çok pozitifti, 'umutsuz olmak ve yılmak yok' diyerek bana hep güzel enerji verdi. Artık 'sonuç negatif' lafını duymaktan bıkmıştım, yorulmuştum. 'Her şey bitti' deyip umutsuzluğa kapılmıştım. Çok ağlıyordum, psikolojim bozulmuştu. Tedavi çok uzun sürmedi ama bana bir asır gibi geldi. Uygulanan tedavilerle en sağlıklı olan embriyo seçildi. Gün ve gün takip edildim, ilaçlarımın saatine kadar beni programladılar. Çok mutluyum. En büyük hayalimiz gerçek oldu. Kızımız Zümra, umutsuz dünyamızı aydınlattı" diye konuştu.

"ADET GÜNÜ KAYMASI"

Kaçarlar çiftine uyguladığı tedaviyi anlatan Prof. Dr. Berfu Demir, "Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı, kaliteli (en az 3 defa blastokist ya da genetik

ayıklama ile sağlıklı embriyo) embriyo transferlerine rağmen gebelik elde edilememesi durumudur. Bu problemi yaşayan çiftlerin detaylı değerlendirilmesi gereklidir. Tüp bebek tedavisi aşamasında genetik ayıklama yöntemi ile sağlıklı embriyonun bulunmasını mutlaka öneriyorum. Transfer aşamasından önce rahmin detaylı değerlendirilmesi, gerekli hastalarda rahmin embriyoyu kabul etme zamanının bulunarak transferin yapılması başarı şansını artıracak bir yöntem olarak öneriyorum. Hastamızda olduğu gibi problem odaklı ve çifte özel olarak planlanmış tedavi sürecinin sonunda çiftimiz bebekleri "Zümra" ya kavuştu" dedi.

RAHMİN EMBRİYOYU KABUL GÖRECEĞİ EN UYGUN GÜN BELİRLENİYOR

"Tüp bebek tedavisi her ne kadar rutin bir süreçmiş gibi görünse de gelişen teknoloji ve yeniliklerin yanı sıra her hastanın kendine ait özellikleri ve tedavi geçmişi ayrı olarak ele alınmakta, tedavi kişiye özel şekilde değerlendirilmektedir" diye belirten Prof. Dr. Berfu Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olumsuz sonuçların sebepleri kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Önceliğimiz problemi saptamaktır ve tedavinin yapılandırılmasında teknolojinin getirdiklerini de kullanarak başarılı sonuçlar almak hedefimizdir. Son yıllarda üreme genetiği alanında geliştirilen testlerden biri olan ERA testi ile rahmin embriyoyu kabul etme zamanı tespit edilip belirlenen günde gerçekleştirilen embriyo transferi ile başarılı gebelikler elde edilebiliyor. ERA testi, rahimden alınan küçük bir doku parçasında genetik yapısının incelenmesi sonrasında embriyonun rahim tarafından kabul edilebileceği en uygun günün belirlenebildiği bir testtir ve özellikle Kaçarlar çifti gibi tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları yaşamış olan çiftlerimizin tedavisinde önerdiğimiz testlerden biridir."