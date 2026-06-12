10 Yılda 1.5 Kilograma Ulaşan Tümör Alındı

Hatay'da sırtında oluşan şişliği önemsemeyen ve 10 yıl içerisinde büyüyerek belirgin hale gelen tümörü aldırmak için hastaneye başvuran hastanın sırtından 1 buçuk kilogram ağırlığında kitle çıktı. Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Uzman Doktor Mehmet Özer Dökmeci, meslek hayatında daha önce böyle büyük bir tümörle karşılaşmadığını belirterek kitlenin boyutunun 17 santim uzunluğunda ve en olarak 10 santimetre genişliğinde olduğunu söyledi.

Samandağ ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Fırat Varna, yaklaşık 10 yıl önce sırt kısmında çıkan kitleyi umursamayarak yaşamını sürdürmeye devam etti. Sırt bölgesinde bulunan ve zaman içerisinde giderek büyüyen kitle nedeniyle rahatsız olmaya başlayan Varna, Altınözü Devlet Hastanesi'ne gelerek tedavi için muayene oldu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Özer Dökmeci tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda planlanan cerrahi operasyon ile ameliyat gerçekleştirildi. Başarılı geçen operasyonla Varna'nın sırt bölgesinde bulunan ve dikkat çeken şişlikten yaklaşık 1 buçuk kilogram ağırlığındaki kitle başarılı bir şekilde çıkarıldı. Operasyon sonrası hastanın genel sağlık durumu iyi olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Dökmeci, tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

"Ben 22 yıldır ortopedinin içindeyim ve hiç bu kadar büyük bir tümör çıkarmamıştım"

Hastanın ameliyat sürecini anlatan Uzm. Dr. Mehmet Özer Dökmeci, 22 yıllık meslek hayatında daha önce bu kadar büyük bir tümörle karşılaşmadığını belirterek "Hastamız yaklaşık 15 gün önce sırt bölgesinde yaklaşık 10 yıldır mevcut olan bir kitle büyümesiyle geldi. Kitle için birçok merkeze başvurduğunu ancak peki iyi sonuç alınamadığı için tarafımıza tedavi amaçlı bize başvurdu. Biz de yaptığımız muayene ve tetkikler sonrasında bir ameliyat planı yaptık. O açıdan hastamızı Samandağ ilçemizden buraya geldi. Mevcut durumda çok ciddi büyük bir kitle vardı. Sırt bölgesinde çok ciddi anlamda asimetri oluşturacak. Kıyafet altından ve üstünden belli olacak. Hatta günlük yaşam kalitesinde uyku düzenini bile değiştirebilecek ciddi bir kitlesi vardı. Gözle görülebilir bir kitleydi. Biz bu noktada ameliyat planlaması yaparken çekilen ultrason, MR ve tomografiler üstünden hastanın ameliyatını planladık. Hastanemizin vermiş olduğu koşullarda gayet iyi ve kaliteli bir ameliyat oldu. Koşullarımızın şu an her türlü ameliyatı hastanemize izin vermektedir. Kitlenin boyutu 17 cm uzunluğunda, çap olarak yaklaşık 12 cm, enine olarak da bir 10 cm büyüklüğünde ve ağırlık olarak 1,5 kilo civarındaydı. Lipon dediğimiz tümör ama çok ciddi bir tümördü. Ben 22 yıldır ortopedinin içindeyim ve hiç bu kadar büyük bir tümör çıkarmamıştım. Kozmetik olarak da gözle görülür ve hem o bölgeye baskı yapıp, ağrı oluşturuyordu hem de gözle görülür anlamda çok ciddi bir asimetri oluşturacak hale gelmişti. Halk arasında kamburluk denilecek düzeyde bir tümör oluşmuştu. Bu tümör kemik kas üstüne bası yaparak günlük yaşam kalitesinde hastalığı düşürüyordu. Ameliyatımız aşağı yukarı bir saat civarında sürdü. Şu an ameliyattan sonra birinci günümüz ve hastamız gayet iyi görünüyor. Almış olduğumuz parçaları patolojiyle gönderdik ve inşallah sonuçlarımıza iyi gelecektir. Hastanın kozmetik olarak yaşamış olduğu sıkıntılar kesinlikle ortadan kalkacak. Oluşan ağrılar çok hızlı bir şekilde ortadan kalkacak. En iyi tarafı hastamızın yüzü gülecek ki şu anda hastamızın yüzü gülüyor. Şu an görüntüsel anlamları çok fazla değişti çünkü ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası görüntüler çok korkunç düzeyde farklıydı. O açıdan biz yapmış olduğumuz ameliyattan çok memnunuz, hastamızın uyumundan dolayı da çok memnunuz. O açıdan devletimizin bize sağlamış olduğu bu imkanlardan dolayı devletimize de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"10 yıla yakın bir süredir vardı ama ufak olduğu için ben o kadar önemsememiştim"

Başlarda ufak olduğu için umursamadığı kitlenin 10 yıl içerisinde büyüyerek sırtında belirgin hale geldiğini ifade eden Fırat Varna, insanların sırtındaki şişliği sorduğunda moral bozukluğu yaşadığını belirterek, "Samandağ ilçesinden Altınözü Devlet Hastanesi'ne bir arkadaşımın vesilesiyle geldim. 10 yıla yakın bir süredir vardı ama ufak olduğu için ben o kadar önemsememiştim, sonradan büyüdüğü orada artık hani bir yerde 'dur' demem lazımdı. Allah beni buraya kadar gönderdi ve iyi ki buraya gelmişim. Özer bey müthiş bir doktor. İster istemez tabii bazen hani her şeyi bir kenara bırak, estetik açıdan iyi durmamıştı. O başlı başına zaten psikolojiyi bozan bir durum ama ben onları düşünmüyordum. Gördüğüm kadarıyla ben bir limon kadar bir şey düşünüyordum ama demek ki içeride bir yerlerde saklanmış. Kitle bayağı büyüktü, sırtımı gören illaki soruyordu. O da ister istemez moral bozukluğu oluyordu. Kambura yakın bir şekilde olduğu için ister istemez üzülüyordum. Bende de o şeyler oluyordu. Kitle çok rahat bir şekilde şu anda alındı. Bunun için çok mutluyum. Başta doktorum Özer Dökmeci'yi doktorumuza, tüm personele ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - HATAY