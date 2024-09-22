11. Geriatri Günleri İzmir'de Yapıldı - Son Dakika
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Sağlık

11. Geriatri Günleri İzmir'de Yapıldı

11. Geriatri Günleri İzmir\'de Yapıldı

Geriatrik Bilimler Derneği, Alzheimer'a dikkat çekmek için Narlıdere'de etkinlik düzenledi.

22.09.2024 14:47
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İzmir'de Geriatrik Bilimler Derneği tarafından 11. Geriatri Günleri gerçekleştirildi.

Narlıdere Huzurevi Toplantı Salonu'ndaki etkinliğin açılışında konuşan dernek başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, uluslararası boyutu bulunan programın temasının "kırılgan hastalıklara çok boyutlu yaklaşımlar" olduğunu söyledi.

Işık, 21 Eylül'ün Dünya Alzheimer Hastalığı Farkındalık Günü olduğunu hatırlatarak, "Dernek olarak Alzheimer ve demans gibi geriatrik hastalıklara dikkat çekmek için böyle toplantılar düzenliyoruz. Toplumda her geçen yıl bu hastalıklar nedeniyle hastanelere başvurular artma eğilimi gösteriyor. Toplumun tüm kesimlerine ulaşarak, hastalıkların teşhis konmasının önemine vurgu yapmak istiyoruz." dedi.

Alzheimer hastalığının tedavisinde ilaçların bulunduğunu kaydeden Işık, şunları ifade etti:

"Bu herkes için umut verici oldu. Bu çalışmaların devamının geleceğini düşünüyorum. Bu ilaçlar konusunda çok romantik davranmamak lazım. Bazı yan etkileri de beraberinde getirmesi nedeniyle seçilmiş hastalarda uygun dönemlerde verilmesi gerekir. Çok erken dönemde bu hastalıkları yakalarsanız faydalı oluyor. Belli bir süreci yaşamış hastalarda bu ilaçlar çok önerilmiyor. Hastalığa karşı bilinçli olmak çok önemli. Alzheimer ve demans gibi geriatrik hastalıkların önlenmesinde kişilerin egzersiz ve zihinsel aktivitelerin yapılmasının önemli."

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz da toplantıyı düzenledikleri için Işık ve ekibine teşekkür etti.

Programda "Alzheimer önlenebilir mi?" konulu söyleşi yapıldı, ardından Alzheimer hastalığına dikkati çekmek amacıyla "Alzheimer'a karşı el ele" sloganıyla Güzelbahçe sahilinde yürüyüş yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık 11. Geriatri Günleri İzmir'de Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 11. Geriatri Günleri İzmir'de Yapıldı - Son Dakika
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