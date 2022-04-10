11 Nisan Dünya Parkinson Günü - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Vildan Altunayoğlu Çakmak, Parkinson hastalığının yaklaşık yüzde 10 oranında ailevi olduğunu, genetik geçiş gösterdiğini belirtti.

Çakmak, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Parkinson hastalığının "dopamin" adlı proteini üreten sinirlerin hasar görmesi, azalması ve sonunda da kaybolması nedeniyle geliştiğini ifade etti.

Beyinde sinirler arasında haberleşmeyi sağlayan protein olan dopaminin hareket üzerinde düzenleyici etkisinin bulunduğuna dikkati çeken Çakmak, bu nedenle dopamin eksikliğinde hareketin zorlaştığını, istemsiz, gereksiz hareketlerin engellenmesinin güçleştiğini, hastaların bu durumu hareketlerde yavaşlama, etkilenen uzuvlarını kullanmada zorluk ve istirahat halindeyken titreme şeklinde yaşadıklarını anlattı.

Çakmak, dopaminin, beyinde hareket dışında duygudurum, motivasyon, uyanıklık ve ağrı üzerine de etkisinin olması nedeniyle dopamin yetersiz olduğunda hastalarda depresyona yatkınlık, gerginlik, uykusuzluk ya da aşırı uyku, nedeni tespit edilemeyen ağrılı durumlar gibi hareketle ilgili olmayan bulgular da görülebileceğine işaret ederek, "Parkinson hastalığı, yaklaşık yüzde 10 oranında ailevi olup genetik geçiş gösterir. 65 yaş üzerinde yüzde 1 sıklığında görülür. Yaş ilerledikçe Parkinson hastalığının sıklığı artar." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Çakmak, 40 yaşın altındaki kişilerde Parkinson hastalığının nadir görüldüğünü ve bu yaş grubundaki olguların çoğunun ailevi özellikler gösterdiğini belirterek, "Herkes Parkinson hastası olabilir fakat erkeklerde kadınlara göre, böcek ilaçları gibi kimyevi maruziyeti olanlarda olmayanlara göre ve kafa yaralanması olan kişilerde olmayanlara göre daha sık görülür. İlerleyici bir hastalıktır. İleri yaşta önemli bir sakatlık nedenidir." bilgisini paylaştı.

Parkinson hastalığının tedavisinin, eksik molekül olan dopaminin yerine konulması şeklinde yapıldığını ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Hastalığın seyrini değiştirebilecek, ilerleyen hasarı durdurabilecek tedaviler Parkinson hastalığı için henüz mümkün değildir fakat birçok ülkede sinir bilimi ile ilgili birçok araştırma merkezinde, Parkinson hastalığına neden olan mekanizmaları tespit etmek ve bu mekanizmaları düzeltebilecek ilaçları geliştirmek üzere çok ciddi, yüksek kalitede çalışmalar yürütülmekte ve adım adım elde edilen veriler gelecekle ilgili umutları artırmaktadır."