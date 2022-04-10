11 Nisan Dünya Parkinson Günü - Son Dakika
Üye Girişi

11 Nisan Dünya Parkinson Günü

10.04.2022 15:58
11 Nisan Dünya Parkinson Günü

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Vildan Altunayoğlu Çakmak, Parkinson hastalığının yaklaşık yüzde 10 oranında ailevi olduğunu, genetik geçiş gösterdiğini belirtti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Vildan Altunayoğlu Çakmak, Parkinson hastalığının yaklaşık yüzde 10 oranında ailevi olduğunu, genetik geçiş gösterdiğini belirtti.

Çakmak, 11 Nisan Dünya Parkinson Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Parkinson hastalığının "dopamin" adlı proteini üreten sinirlerin hasar görmesi, azalması ve sonunda da kaybolması nedeniyle geliştiğini ifade etti.

Beyinde sinirler arasında haberleşmeyi sağlayan protein olan dopaminin hareket üzerinde düzenleyici etkisinin bulunduğuna dikkati çeken Çakmak, bu nedenle dopamin eksikliğinde hareketin zorlaştığını, istemsiz, gereksiz hareketlerin engellenmesinin güçleştiğini, hastaların bu durumu hareketlerde yavaşlama, etkilenen uzuvlarını kullanmada zorluk ve istirahat halindeyken titreme şeklinde yaşadıklarını anlattı.

Çakmak, dopaminin, beyinde hareket dışında duygudurum, motivasyon, uyanıklık ve ağrı üzerine de etkisinin olması nedeniyle dopamin yetersiz olduğunda hastalarda depresyona yatkınlık, gerginlik, uykusuzluk ya da aşırı uyku, nedeni tespit edilemeyen ağrılı durumlar gibi hareketle ilgili olmayan bulgular da görülebileceğine işaret ederek, "Parkinson hastalığı, yaklaşık yüzde 10 oranında ailevi olup genetik geçiş gösterir. 65 yaş üzerinde yüzde 1 sıklığında görülür. Yaş ilerledikçe Parkinson hastalığının sıklığı artar." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Çakmak, 40 yaşın altındaki kişilerde Parkinson hastalığının nadir görüldüğünü ve bu yaş grubundaki olguların çoğunun ailevi özellikler gösterdiğini belirterek, "Herkes Parkinson hastası olabilir fakat erkeklerde kadınlara göre, böcek ilaçları gibi kimyevi maruziyeti olanlarda olmayanlara göre ve kafa yaralanması olan kişilerde olmayanlara göre daha sık görülür. İlerleyici bir hastalıktır. İleri yaşta önemli bir sakatlık nedenidir." bilgisini paylaştı.

Parkinson hastalığının tedavisinin, eksik molekül olan dopaminin yerine konulması şeklinde yapıldığını ifade eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Hastalığın seyrini değiştirebilecek, ilerleyen hasarı durdurabilecek tedaviler Parkinson hastalığı için henüz mümkün değildir fakat birçok ülkede sinir bilimi ile ilgili birçok araştırma merkezinde, Parkinson hastalığına neden olan mekanizmaları tespit etmek ve bu mekanizmaları düzeltebilecek ilaçları geliştirmek üzere çok ciddi, yüksek kalitede çalışmalar yürütülmekte ve adım adım elde edilen veriler gelecekle ilgili umutları artırmaktadır."

YORUMLAR
500
Milli karateciler Avrupa Şampiyonası'na İstanbul'da hazırlanıyor Milli karateciler Avrupa Şampiyonası'na İstanbul'da hazırlanıyor Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı Erzurum'da Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi aştı

KTÜ Farabi Hastanesi, Parkinson, Genetik, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 11 Nisan Dünya Parkinson Günü - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Canlı yayında büyük talihsizlik! Spikerin arkasındaki ayrıntıyı fark eden milyonlarca seyirci şaşkına uğradı
15:43 Rus ordusu hedef değiştirdi! Harkov'a ilerleyen 13 km uzunluğundaki konvoy uydudan böyle görüntülendi
15:41 Kerem Bürsin, Hande Erçel'den sonra yeni aşka yelken açtı! İşte ilk fotoğraf
15:37 Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu
15:18 AK Parti'den yeni açıklama! Asgari ücrete ikinci zam hakkında: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayız
15:15 Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi!
15:13 Uğurcan Çakır'ın acı günü! Dedesi Hüseyin Çakır hayatını kaybetti
14:43 Tüm Avrupa izleyecek! Birçok futbolcunun kariyeri bu akşam belli olacak
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 16:05:29. #1.11#
SON DAKİKA: 11 Nisan Dünya Parkinson Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement