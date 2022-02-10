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1200 rakımda rahatsızlanan çobanın yardımına UMKE ve itfaiye yetişti - Son Dakika

1200 rakımda rahatsızlanan çobanın yardımına UMKE ve itfaiye yetişti

10.02.2022 18:24

1200 rakımda rahatsızlanan çobanın yardımına UMKE ve itfaiye yetiştiBURDUR Burdur'da 1200 rakımda çobanlık yapan yaşlı adam rahatsızlanarak ihbarda bulundu.

1200 rakımda rahatsızlanan çobanın yardımına UMKE ve itfaiye yetişti

BURDUR Burdur'da 1200 rakımda çobanlık yapan yaşlı adam rahatsızlanarak ihbarda bulundu. Yaşlı adamın ihbarı üzerine UMKE ve itfaiye ekipleri belirtilen adrese giderek yaşlı adamın yardımına yetişti.

Burdur'un Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi çobanlık yapan Ali Kunt, rahatsızlandı. Yaşlı adam 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak yardım istedi. Kunt'un verdiği adresin 1200 rakıma sahip olması, yollarında karlı ve buzlu olma ihtimaline karşı Ulusak Medikal Kurtarma Ekipler ve itfaiye ekipleri adrese yönlendirildi. Kısa sürede yaşlı adama ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından UMKE aracıyla yaşlı adamı Bucak Devlet Hastanesine sevk etti. Hastaneye kaldırılan Kunt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1200 rakımda rahatsızlanan çobanın yardımına UMKE ve itfaiye yetişti
1200 rakımda rahatsızlanan çobanın yardımına UMKE ve itfaiye yetişti
1200 rakımda rahatsızlanan çobanın yardımına UMKE ve itfaiye yetişti

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İtfaiye, Burdur, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 1200 rakımda rahatsızlanan çobanın yardımına UMKE ve itfaiye yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1200 rakımda rahatsızlanan çobanın yardımına UMKE ve itfaiye yetişti - Son Dakika
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