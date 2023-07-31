15 Günlük Lohusa Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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15 Günlük Lohusa Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

31.07.2023 12:51

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Sultan Bayrav, yeni doğum yapmasının ardından kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bayrav, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayrav'ın 15 gün önce dünyaya getirdiği bebeği ise Defne Lina ismiyle anılıyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kalp krizi geçiren 15 günlük lohusa hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Erdil Sokak'ta ikamet eden ve yeni doğum yapan 21 yaşındaki Sultan Bayrav, 29 Temmuz'da evinde rahatsızlandı.

İhbar üzerine eve sevk edilen sağlık ekipleri, Bayrav'ı ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bayrav, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bayrav, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaklaşık 2 yıl önce Bayram Bayrav ile hayatını birleştiren Sultan Bayrav'ın 15 gün önce Defne Lina ismini verdikleri bir bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Sağlık 15 Günlük Lohusa Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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