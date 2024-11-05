15 yaşındaki çocuk dalağındaki kistten robotik cerrahi ile kurtuldu

Sağlık

İzmir'de dalağında kist tespit edilen 15 yaşındaki Ada Şehitlioğlu, robotik cerrahi ile sağlığına kavuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, karın ağrısıyla başvuran Şehitlioğlu'nun dalağında kist belirlendi.

Prof. Dr. Emre Divarcı ve ekibi tarafından robotik cerrahi teknolojisiyle gerçekleştirilen ameliyatla kist çıkarıldı. Teknik sayesinde kistin yeniden oluşma riskinin de ortadan kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Divarcı, büyük kistlerde dalak dokusunu korumanın çok zorlayıcı olduğunu belirterek, "Robotik cerrahi sayesinde güvenli bir şekilde, dalağı koruyarak kistin tamamını çıkarabildik. Bu sayede hastamızın dalak fonksiyonlarını büyük ölçüde korumayı başardık." ifadelerini kullandı.

Ameliyatın ardından ağrılarının geçtiğini kaydeden Şehitlioğlu ise şunları belirtti:

"Bu kist benim için bir stres kaynağıydı. Tedavi öncesinde hareketlerimden çekiniyordum, bir şey olacak diye korkuyordum. Artık çok rahatım ve psikolojik olarak da büyük bir rahatlama yaşadım."