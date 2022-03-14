2 metreyi bulan karda 5 saatte hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika
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2 metreyi bulan karda 5 saatte hasta kurtarma operasyonu

14.03.2022 18:28

2 metreyi bulan karda 5 saatte hasta kurtarma operasyonu Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde fenalaşan 65 yaşındaki kanser hastası, 2 metreyi bulan karda 5 saatlik çalışmasının sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

2 metreyi bulan karda 5 saatte hasta kurtarma operasyonu

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde fenalaşan 65 yaşındaki kanser hastası, 2 metreyi bulan karda 5 saatlik çalışmasının sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinin Kışıklı köyünde 3 gündür aralıksız yağan kar yağışından dolayı yollar kapandı. Yolların kapanmasından dolayı hastaneye gidemeyen 65 yaşındaki mide kanser hastası Seyfettin Çokyaman'ın rahatsızlanması üzerine akrabaları ve Aydınlar Belediye Başkanı Arif Tusun devreye girerek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenildi. Hava şartlarından dolayı helikopterin inemediği 2 bin 217 rakımlı ve kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgeye Bitlis İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi palet ambulansla 5 saatlik mücadelenin ardından hastanın evine ulaştı. Evinden alınarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilen hasta, Adilcevaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Uzun uğraşlar sonucunda hastaya ulaştıklarını belirten UMKE Doktoru Özcan Kases, "Uzun uğraşlar sonucu Bitlis Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibi olarak hastamıza ulaştık. Hastamız 65 yaşında mide rahatsızlığı olan bir hastaydı. Güvenli bir şekilde stabilizasyonu sağladık. Hastanın naklini gerçekleştiriyoruz" dedi.

2 metreyi bulan karda 5 saatte hasta kurtarma operasyonu
2 metreyi bulan karda 5 saatte hasta kurtarma operasyonu
2 metreyi bulan karda 5 saatte hasta kurtarma operasyonu

YORUMLAR
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Adilcevaz, Bitlis, Kanser, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 2 metreyi bulan karda 5 saatte hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika


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