2\'nci Yaşlılık Şurası Hazırlıkları Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, 21-22 Nisan'da yapılacak şuradan yaşlıların haklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık tarafından 21-22 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2'nci Yaşlılık Şurası'na ilişkin, "Şura ile yaşlılarımızın haklarının güçlendirildiği, ayrımcılığın önlendiği ve bakım hizmetlerinin güvence altına alındığı 'yaşlı dostu' Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, 2'nci Yaşlılık Şurası ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Göktaş, 2'nci Yaşlılık Şurası'nın '2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonu kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla 21-22 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirileceğini belirtti. Türkiye'de yaşlı nüfus oranının 2025 yılı verilerine göre yüzde 11,1'e yükselerek 'çok yaşlı toplum' sınıfına girdiğini hatırlatan Bakan Göktaş, demografik dönüşüm nedeniyle yaşlılara sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Bakanlığımızca '2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonuyla düzenlenecek 2'inci Yaşlılık Şurası'nı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Amacımız yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek" ifadelerini kullandı.

'24 BİN 697 YAŞLI VE YAŞLI YAKINIYLA GÖRÜŞÜLDÜ'

Şurada yaşlıların ve ailelerinin durumunun kapsamlı bir şekilde ele alınacağını kaydeden Bakan Göktaş, "Hazırlık süreci kapsamında 81 ilde düzenlediğimiz çalıştayların yanı sıra, TÜİK tarafından belirlenen 12 istatistiki bölgede toplam 24 bin 697 yaşlı ve yaşlı yakınıyla birebir görüşülerek 'Yaşlılık Saha Araştırması' gerçekleştirildi. Ayrıca uzmanlar ve akademisyenler tarafından hazırlanan 'Yaşlılık Literatür Taraması' ile dünyadaki iyi uygulama örnekleri titizlikle incelendi" dedi.

'HAZIRLANACAK RAPORLAR, TEMEL REFERANS KAYNAKLARINDAN BİRİ OLACAK'

Bakan Göktaş, şura kapsamında teknik çalışmaların yapılacağını vurgulayarak, "Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 150 katılımcı, 2 gün boyunca 7 ayrı komisyonda yoğun bir çalışma yürütecek. Komisyonlarımız, 'Nüfus, Aile ve Yaşlılık', 'Uzun Dönem Bakım Hizmetleri, Bakım Güvence Sistemi ve Finansmanı', 'Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma', 'Yaşlı Girişimciliği ve İstihdamı, Gümüş Ekonomi, Dijitalleşme', 'Yaşlı Dostu Kentler ve Mekansal Düzenlemeler', 'İklim Değişikliği, Afet, Kriz, Göç ve Acil Durumlarda Yaşlılar' ile 'Yaşlanmanın Anaakımlaştırılması ve Yaşlı Hakları' başlıklarından oluşacak. Hazırlanacak komisyon raporlarımız, önümüzdeki yıllarda tüm stratejik hedeflerin ve uygulama planlarının temel referans kaynaklarından biri olacak" değerlendirmesinde bulundu.

'YAŞLILIK OLGUSUNU KUŞAKLARARASI DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİREN BİR MODELLE GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Yaşlılığı hak temelli bir yaşam vizyonu olarak gördüklerini aktaran Bakan Göktaş, "Temel amacımız, yaşlı bireylerin toplumsal yaşamla tam bütünleşmiş ve sağlıklı bir şekilde var olmalarını sağlayacak sürdürülebilir politikalar geliştirmek. Özellikle 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' perspektifiyle, yaşlılık olgusunu aile yapısıyla uyumlu ve kuşaklararası dayanışmayı güçlendiren bir modelle geleceğe taşıyoruz. Şuradan çıkacak sonuçlarla yaşlılarımızın aktif ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri için güçlü bir yol haritası ortaya koyacağız. Bu şura ile yaşlılarımızın haklarının güçlendirildiği, ayrımcılığın önlendiği ve bakım hizmetlerinin güvence altına alındığı 'yaşlı dostu' Türkiye modelini hayata geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Sivil Toplum, Türkiye, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 11:23:47. #7.13#
SON DAKİKA: 2'nci Yaşlılık Şurası Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.