2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü - Son Dakika

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Berna Polat Tüysüz, otizmde erken tanının önemli olduğunu belirtti.

Tüysüz, yaptığı yazılı açıklamada, otizmde farkındalık çok önemli olduğunu aktararak, erken tanıyla birlikte bu çocuklara uygun eğitsel destek alıp toplumsal hayata katılıp kendilerine yeten bireyler olabileceğini kaydetti.

Son yıllarda çevresel faktörlerin etkisi farkındalığın artması ile birlikte genetik yatkınlıkla birlikte otizm sayısı giderek arttığına dikkat çeken Tüysüz, açıklamasında şunlara yer verdi:

"En son bildiğimiz kadarıyla her 50 çocuktan 1 çocukta otizm tanısı alacakken şuanda 38-40 civarında çocuk otizm tanısı almaktadır. Bu çocuklarda erken tanı ve erken müdahale çok önemlidir. Erken tanı ile birlikte bu çocuklarda normal gelişim gösteren çocuklar ile birlikte sosyal hayatlarına devam edebilirler. Tanıyı çocuk ve ergen ruh hastalıkları uzmanı hem tanısını ve hem de değerlendirmesini yapmaktadır. Erken müdahaleler de özellikle çocuklara bireyselleştirilmiş özelleştirilmiş yoğun eğitim programları düzenlenmektedir. Aile tabanlı eğitimler ile birlikte çocuk sosyal hayatına devam edebilmektedir. Otizm hayata engel değildir, sadece farklılıktır."