İngiltere'de Michelle Saaiman isimli annenin 2 yaşındaki oğlu Juwan, bir yakını tarafından öpüldükten sonra herpes simpleks adı verilen virüsü kaptı. Durumu fark eden aile küçük çocuğu hemen doktora götürdü ancak doktor, antibiyotik vererek aileyi evine gönderdi. Aile Juwan'ın gözündeki hasar büyüyünce bir terslik olduğunu fark edince başka bir doktora başvurdu.
Virüs nedeniyle çocuğun gözünde kabarcık oluştu ve korneasında 4 milimetrelik bir delik açtı. Uçuk çocuğun gözünde enfeksiyona neden oldu. Doktorların tüm çabalarına rağmen çocuğun bir gözü işlevini tamamen yitirdi.
Metro'da yer alan habere göre; doktorlar, ağzında aktif uçuk yarası olan birinin Juwan'ı gözünün üzerinden veya çevresinden öpmüş olabileceğini değerlendirdi. 36 yaşındaki anne, "Doktor bana çocuğumun korneasında büyüyen bir ateş kabarcığı olduğunu söyledi. Doktorun yüzüne bakıp 1 Nisan mı diye düşünüyordum, çünkü bunun bir 1 Nisan şakası olduğunu sanıyordum. Çünkü ateşli uçukların dudaklarda veya ağızda olması gerekir. Hayatımda hiç birinin korneasında uçuk oluştuğunu duymadım." dedi.
Aile, göz bebeği ile beyi arasındaki bağlantıyı yeniden sağlamak amacıyla bacağından göz yuvasına sinir nakli yapılacak operasyonun başarılı geçmesini ümit ediyor. Sinir nakli başarılı olursa Juwan'ın görme yetisini geri kazandırabilecek kornea nakli yapılabilecek. Ancak çocuğun görme yetisinin tamamen gelip gelmeyeceği belirsiz.
Acılı anne, bebeklerin öpülmesinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını söyledi. Diğer ebeveynleri de bu konuda bilinçlendirmek için uyarıda bulunan aile, "Bebeğinizi kimsenin öpmesine izin vermeyin. Küçük bir virüs, büyük travmalara yol açabilir" diye konuştu. Ayrıca aile, ameliyat masraflarını karşılayabilmek için bağış kampanyası başlattı.
Son Dakika › Sağlık › 2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti - Son Dakika
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