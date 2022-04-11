"2022 yaz makyaj trendlerinde doğallık ve ışıltı ön planda" - Son Dakika

Yaz sezonu yaklaşırken, özellikle kadınlar 2022 yaz makyaj trendlerini araştırıyor. Makyaj uzmanlarına göre, bu yıl doğal ve ışıltılı bir görünüm sağlayan makyaj seçenekleri rağbet görüyor. Ayrıca, parıltılı dudaklar, cesur göz makyajları ve minimalist yüz makyajları trendler arasında yer alıyor.

Online güzellik merkezi Angel Beauty'nin kurucusu Dilara Tortumlu, 2022 yaz aylarının makyaj trendlerini anlattı. Moda ve güzellik Influencer'ı olan 20 yaşındaki Dilara Tortumlu, kadınların evde kendilerinin yapabilecekleri yaz makyajları önerilerinde bulundu. "Kış aylarında soğuk tonlu göz farları ve bordo rujlar gibi makyaj ürünlerine çok rağbet vardı. Artık yaz ayları geliyor" diyen makyaj uzmanı Tortumlu, "Bu yaz, pastellere, pırıltılı makyaj ürünlerine ve parlak neonlara tanık olacağız. Vurgulanmış elmacık kemikleri ile daha sık karşılaşacağız. Yani 2022 yaz makyaj trendlerinde doğallık ve ışıltı ön planda olacak" sözlerini kaydetti.

"2022'DE GRAFİK EYELINER TRENDLER ARASINA GİRDİ"

Güzellik Influencer'ı Dilara Tortumlu, pandeminin makyaj trendlerinde değişikliklere yol açtığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Maskelerin altında göz makyajlarımızda sade ve nude tonları tercih ettik. Bu trend popülerliğini yitirdi ve artık daha renkli ve farklı tonlara ve uygulamalara evrildi. 2022'de grafik eyeliner trendler arasına girdi. Sadelik ve doğallığın yanında ışıltılı tonlar, mavi farlar ve kırmızı rujlar rağbet görüyor. İnce ten makyajları da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da popülerliğini korumaya devam ediyor."

Sosyal medyada binlerce takipçisini moda ve güzellik önerileri ile yönlendiren güzellik fenomeni, 2022 sezonunun başında popülerliğini artıran ışıltılı aydınlatıcıların bu yaz aylarında tekrar sahnede olacağını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Havalar ısınmaya başladı. Kadınlar ıslak, ışıltılı veya aydınlık bir görünüm istiyor. Highlighter, yeniden ön plana çıkıyor. Yaz aylarında hafif allıklar, gözaltı kapatıcıları, ışıltılı dudak nemlendiricileri ve aydınlatıcılar geri dönüyor. Ayrıca, ışıltılı ve sedefli göz kalemleri de talep görecek."

"YAZ AYLARINDA STICK FORMDA ÜRÜNLER TALEP GÖRÜYOR"

Dilara Tortumlu, makyaj malzemelerinde stick formdaki ürünlerin yaz aylarında daha çok tercih edildiğine işaret ederek, "Her yaz olduğu gibi bu yaz da kolay taşınan ve pratik bir şekilde uygulanabilen stick ürünler talep görecektir. Çünkü allıklar, highlighter'lar, fondötenler ve güneş kremleri artık stick formda talep ediliyor. Özellikle krem ve losyon gibi ürünlerde pratik uygulama ön plana çıkıyor" diye konuştu.

Dilara Tortumlu, 2022 yaz makyaj trendlerinde mavi göz kalemi veya mavi eyeliner'ların da dikkat çektiğini kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu yaz, kaş laminasyonu daha çok tercih edilecek. Yukarı doğru taranmış ve sabit duran kaşlar talep görüyor. Bu sebeple kaş sabitleyici jeller gibi ürünler yeni trendler arasına girdi. Kırmızı rujlar hiçbir zaman popülerliğini yitirmiyor. Dudak kalemlerinin tekrar trend olmasıyla bu yaz koyu renkli, çerçeveli, kırmızı dudaklara daha çok rastlayacağız. Kırmızı rujların, bembeyaz dişlerle ön plana çıktığına tanık olacağız"

"FANTEZİ ESTETİĞİ DAHA ÇOK TALEP GÖRECEK"

Makyaj ve moda uzmanı Dilara Tortumlu, "Takipçilerimin çoğu, ışıltılı ve parıltılı makyajönerileri talep ediyor. Pandemide parıltıları özlemiştik; tekrar trend olması ile artık kadınlar daha ışıltılı ve parıltılı olacak. Sadece göz kapaklarında değil, elmacık kemiklerinde, kaş kemiklerinde, hatta tırnaklara kadar inen parıltılara şahit olacağız. Ayrıca, 2022 yaz makyaj trendlerinde fantezi estetiğinin de daha çok talep göreceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.