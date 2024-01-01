2024'ün ilk bebeği Abdülhamit, annesinin doğum gününde doğdu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 2024'ün ilk bebeği Abdülhamit, annesi Hatice Kekeç'in doğum gününde dünyaya geldi.

Adana'nın Kozan ilçesi Devlet Hastanesi'nde 2024 yılının ilk bebeği, Hatice ve Yusuf Kekeç çiftinin dördüncü çocukları olan Abdülhamit oldu. Minik Abdülhamit annesi Hatice Kekeç'in doğum gününde dünyaya geldi.

Bugün saat 20. 00'de hastaneye gelen anne Hatice Kekeç saat 00.15'de 3 kilo 300 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Anne Hatice Kekeç dördüncü evladının doğumunun ardından yaptığı açıklamada, "Bugün hem doğum günüm hem de oğlumun doğum günü. Bu benim için çok özel bir gün. Allah'a şükürler olsun. Oğlum Abdülhamit sağlıklı ve sıhhatli olsun. Çok heyecanlıydım. Doktorum ve hemşireler çok yardımcı oldular. Oğlumun doğumunu sağ salim gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum." diye konuştu.

Doktor Hüseyin Kunter bebeğin sağlık durumunun iye olduğunu belirterek kendilerinin de mutlu olduklarını ifade etti.