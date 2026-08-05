TÜSEB 2026 Bilim Ödülleri Başvuruları Başladı - Son Dakika
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TÜSEB 2026 Bilim Ödülleri Başvuruları Başladı

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek 2026 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri için başvurular başladı. Sağlık alanında özgün çalışmalar yapan araştırmacılar başvurabilir, ödüller İstanbul'da törenle verilecek.

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenecek 2026 yılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim Ödülü ile TÜSEB Hizmet ve Teşvik Ödülleri için başvurular başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek 2026 yılı TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü ile TÜSEB Hizmet ve Teşvik Ödülleri için başvurular başladı. Ödüller kapsamında, sağlık alanında özgün çalışmalara imza atan, yerli ve milli teknolojileri ile topluma değer katan, yeni tanı ve tedavi yöntemleri geliştiren araştırmacılar başvuru yapmaya davet edildi. Türkiye'nin sağlık alanındaki en prestijli bilimsel ödülleri arasında yer alan TÜSEB Ödülleri, yenilikçi projeler geliştiren, bilimsel çalışmalarıyla Türkiye'ye ve uluslararası bilim dünyasına değer katan araştırmacıları, sağlık profesyonellerini, girişimcileri ve genç bilim insanlarını ödüllendirmeyi amaçlıyor. Bu yılki ödül programı kapsamında araştırmacılar "Türk Tıp Dünyası Kurultayı Üreten Sağlık İş Forumu" çatısı altında bir araya gelecek. Ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

2025 yılında 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında düzenlenen ödül töreninde, farklı kategorilerde bilim insanları ve araştırmacılar ödüllendirilirken, program çerçevesinde Üreten Sağlık İş Forumu da gerçekleştirilmiş; akademisyenler, girişimciler, kamu temsilcileri ve yurt dışından Türk bilim insanları bir araya gelmişti. 2026 TÜSEB Ödülleri için başvurular; TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü, TÜSEB Hizmet Ödülü ve TÜSEB Teşvik Ödülü kategorilerinde alınacak. Başvuru süreci ve ödül kategorilerine ilişkin ayrıntılı bilgilere https://tbys.tuseb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: İHA

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Aziz Sancar, Sağlık, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Sağlık TÜSEB 2026 Bilim Ödülleri Başvuruları Başladı - Son Dakika

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