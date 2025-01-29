3,5 Kilogram Tümör Başarıyla Alındı - Son Dakika
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Sağlık

3,5 Kilogram Tümör Başarıyla Alındı

3,5 Kilogram Tümör Başarıyla Alındı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 3,5 kg tümör çıkarılan hastanın sağlığına kavuştuğu açıklandı.

29.01.2025 19:48
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde göğüs boşluğundan 3,5 kilogram ağırlığında tümör çıkarılan hasta, sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rize'de yaşayan Osman Bahçekapılı (33), omuz, sırt, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle kentte bir hastaneye başvurdu.

KTÜ Farabi Hastanesine sevk edilen Bahçekapılı'ya, Göğüs Cerrahisi Polikliniği'nde yapılan tetkikler sonrası "sarkom" tanısı konuldu. Hastanın sağ göğüs boşluğunu dolduran bir tümör tespit edildi.

7 saat süren ameliyatla 3,5 kilogram ağırlığındaki tümör, sağ akciğerin üçte biri, diyafragma ve kalp zarı ile beraber başarılı biçimde çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Prof. Dr. Atila Türkyılmaz, Prof. Dr. Bekir Sami Karapolat ve anestezi uzmanı Prof. Dr. Engin Ertürk, hastalarının şifayla taburcu edilmesinin en önemli motivasyon kaynakları olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Bekir Sami Karapolat, erken tanının önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Akciğer kanseri sigara içenlerde çok daha fazla oranda görülüyor ancak genç yaşlarda ve hiçbir maruziyeti olmayan kişilerde de ortaya çıkabiliyor. Göğüste geçmeyen ağrı, süregelen öksürük, nefes darlığı ve balgamda kan gibi şikayetleri olan kişilerin vakit geçirmeden hastaneye başvurması, erken tanı konularak gerekli tedavilerin zamanında yapılması açısından hayati bir önemi haizdir."

Bahçekapılı da "Göğsümdeki ve sırtımdaki ağrılardan çok şükür ki kurtuldum. Doktorlarımdan ve hastanede çalışan herkesten Allah razı olsun. Nefesim de düzeldi. Çok rahatladım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık 3,5 Kilogram Tümör Başarıyla Alındı - Son Dakika

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