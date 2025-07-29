38 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı

Gaziantep'te yaşayan 51 yaşındaki Hacı Evyapan, 38 yıldır kullandığı sigarayı, Şehir Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğine başvurduktan sonra bıraktı.

Gaziantep Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Sigara Bırakma Polikliniği vatandaşların dumansız hayat ile sağlıklı yaşamalarına destek olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak danışmanlık ve tedavi desteği sunulan poliklinikte, danışanlara bilimsel yöntemler ve bireye özel yaklaşımlarla tedavi hazırlanıyor.

Kentte 38 yıldır sigara kullanan 51 yaşındaki Hacı Evyapan, Gaziantep Şehir Hastanesine başvurduktan sonra sigara bağımlılığından kurtuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Evyapan, günde 3 paket sigara içtiğini ve sağlık sorunlarının başladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Nefes almakta bile zorlanıyordum. Sigara adeta bir tutku gibiydi benim için ama artık dayanılmaz hale gelmişti. Gaziantep Şehir Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurdum. Mustafa Hocam ve ekibi sayesinde bu bağımlılıktan kurtuldum. Eğer ben bırakabildiysem, herkes bırakabilir."

Tedavi süreciyle ilgilenen Uzman Doktor Mustafa Soylu ise hastanın kararlılığının önemine vurgu yaptı. ???????