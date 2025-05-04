4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri Tamamlandı

4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri Tamamlandı

Mersin'de düzenlenen etkinlikte iç hastalıkları alanındaki güncellemeler tartışıldı.

04.05.2025 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de gerçekleştirilen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" tamamlandı.

Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince (ÇİHUD) Akdeniz ilçesindeki bir otelde düzenlenen programın son gününde çeşitli bilimsel oturumlar yapıldı.

İç hastalıkları alanındaki gelişmelerin ele alındığı etkinlikte, katılımcılar görüş alışverişinde bulundu.

ÇİHUD Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taner Sümbül, AA muhabirine, sektörle ilgili son iki yılın tüm güncellemelerini konuşma fırsatı bulduklarını söyledi.

Programda önemli konuların masaya yatırıldığını belirten Sümbül, "Bilgi tartışıldıkça derinleşir, olgunlaşır ve sonuçlanır. Burada elde ettiklerimizi bir akademik sonuç olarak tek başına değerlendirmekten ziyade her bir oturum ve tartışmada elde ettiğimiz kazanımları bundan sonraki hastalarımızın yönetiminde, 'Bir hayata dokunma' şeklinde uygulama fırsatı bulmamız yönünden programımız çok önemliydi." diye konuştu.

Organizasyonun katılımcılara faydalar sağladığını ifade eden Sümbül, şunları kaydetti:

"Üç gün dolu dolu geçti. Bir bilimsel şölen şeklindeydi. Şu ana kadar aldığımız geri bildirimler, bütün meslektaşlarımızın toplantının bilimselliği ve kendilerine sağladığı tartışma olanağı açısından üst düzeyde olduğu yönündeydi. Gelecek seneki toplantı için şimdiden sabırsızlandıklarını söylediler. Biz de meslektaşlarımızla bu şekilde buluşmaktan mutlu olduk. Katılım sağlayan hocalarımız ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Çukurova, Etkinlik, Eğitim, Sağlık, mersin, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 18:00:26. #7.11#
SON DAKİKA: 4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.