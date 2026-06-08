40 Yıllık Sigara Bağımlılığından Kurtulan Kadri Kavaklı - Son Dakika
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40 Yıllık Sigara Bağımlılığından Kurtulan Kadri Kavaklı

08.06.2026 13:24
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Kadri Kavaklı, 40 yıllık sigara bağımlılığını bırakarak sağlıklı yaşam elçisi oldu ve başkalarına yardım ediyor.

Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 40 yıllık sigara bağımlılığından kurtulmayı başaran 64 yaşındaki Kadri Kavaklı, sağlıklı hayat elçisi olarak başka insanların da sigara bağımlılığından kurtulmasına vesile oluyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde kararlılıkla yürütülen tütün bağımlılığıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Bursa'da bağımlılıktan kurtulan sayısı her geçen artıyor. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 17 ilçede saha çalışmaları gerçekleştiren "Tütünle Mücadele Timleri" sigara içen vatandaşları, sigara bırakma polikliniklerine davet ediyor. Bu vatandaşlardan biri olan Kadri Kavaklı, sağlık tavsiyesine uyarak, başvurduğu Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 40 yıllık sigara tiryakiliğinden kurtulmayı başardı.

Yaşadığı süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Kavaklı, "40 yıldır sigara içiyorum. Bir gün pastanede görevliyken Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden sağlık timi arkadaşlarım gelmişti. Sigarayı bırakmak isteyip istemediğimi sordular. 'Tabi ki istiyorum, niye istemeyeyim' dedim. O zaman, 'Ben sizin adınızı listeye yazıyorum. Öğleden sonra Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne gidin. Ben doktor hanıma adınızı vereceğim. O sizinle ilgilenecek zaten, gerisi onda' diye konuştu. 'Peki' dedim, ben o gün gidemedim, ertesi günü gittim" dedi.

Görevlilerin belirttiği gibi 1 haftada sigarayı bıraktığını vurgulayan Kavaklı, "Şu anda 8 aydır içmiyorum. Daha önce astımdım. Bir müddet sonra KOAH'a döndü. Şu an KOAH'ım. Ama sigarayı bıraktıktan sonra çok şey fark etti, hayatım değişti. Mesela ağzımın tadı geldi, yediğimin tadını alıyorum. Nefesim açıldı. Günde birkaç kez fısfıs kullanıyordum astımken, şimdi onları kullanmıyorum. Uyku düzenim düzeldi. Sabahları kahvaltı hiç edemiyordum. Öğlen yiyordum. O da az bir şeyler, yarım dilim. Şu anda yataktan kalktın mı sabahleyin kahvaltımı güzel güzel ediyorum" şeklinde konuştu.

Artık sağlıklı hayat elçisi olduğunu ve çevresinde sigara içen insanları sigara bırakma polikliniklerine yönlendirdiğini dile getiren Kavaklı, "Çok kişiye tavsiye ediyorum. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Kaç kişiye bıraktırabilirsem ben o kadar mutlu olurum" diye konuştu.

Sağlıklı Bakanlığı'nın bir uygulaması olan tütünle mücadele timlerinin yönlendirdiği vatandaşlara gerekli tedaviyi uygulayarak, sağlıklı hayata adım atmalarını sağladıklarına dikkat çeken Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Elif Soyer ise sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Mobil saha timlerimiz haricinde yerinde sigara bırakma polikliniklerimiz, online sigara bırakma polikliniklerimizde hastalarımıza çeşitli opsiyonlarla hizmetini sürdürmekte. Birçok hastaların risk faktörü olan sigarayı bırakmak için sizler de Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki, devlet hastanelerindeki sigara bırakma polikliniklerine başvurabilirsiniz." - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 40 Yıllık Sigara Bağımlılığından Kurtulan Kadri Kavaklı - Son Dakika

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