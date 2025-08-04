42 Yıllık Sigara Tiryakisi, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Bıraktı - Son Dakika
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Sağlık

42 Yıllık Sigara Tiryakisi, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Bıraktı

42 Yıllık Sigara Tiryakisi, Sağlıklı Hayat Merkezi\'nde Bıraktı
04.08.2025 14:39
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Osman ve Leyla Elver, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde aldıkları tedavi ile sigara bağımlılığından kurtuldu.

BURSA'da 42 yıldır sigara kullanan Osman Elver (62) ile eşi Leyla Elver (64), aile hekiminin yönlendirmesi ile başvurdukları Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nde tedavi olarak tiryakiliklerinden kurtuldu.

Nilüfer ilçesinde yaşayan Osman Elver, 3 ay önce sigara alışkanlığından kurtulmak için aile hekimine başvurdu. Aile hekiminin yönlendirmesi ile Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde bulunan Sigara Bırakma Polikliniği'nde tedavi gören Elver, sigarayı bıraktı. Eşinin sigarayı bırakmasını örnek alan Leyla Elver de aynı klinikte yapılan değerlendirmeler sonucu başlanan ilaç tedavisi ile sigaradan vazgeçti.

'3 AYDIR SİGARA İÇMİYORUM'

Eşiyle birlikte 42 yıl önce sigara içmeye başladıklarını belirten Osman Elver, "Bundan 3 ay önce sigarayı bırakmaya karar verdim. Aile hekimimizin tavsiyesi üzerine buraya geldim. Bana ilaç tedavisi başladılar, bu sayede sigarayı bıraktım. Buranın sayesinde yaklaşık 3 aydır sigara içmiyorum. Nefes alışım, uyku saatlerim değişti, yeme içme ile ilgili problemlerim vardı, yürüyüşüm değişti. Herkese sigarayı bırakmayı tavsiye ederim" dedi.

'DESTEK ALINMASINI TAVSİYE EDERİM'

Sigarayı bırakmak isteyen kişilerin muhakkak en yakınlarındaki sağlık kuruluşundan yardım alması gerektiğini söyleyen Elver, "Evim buraya yakın, bunaldığım, sıkıldığım zaman doktor kardeşlerimizle anlaştık, buraya geliyorum. Yardımcı oluyorlar. Sigarayı bırakmak istiyorsanız; başta elinizden çıkartın, sonra beyninizden atın ki sağlığınıza kavuşabilesiniz. Sigarayı bırakmak isteyen herkese Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurmaları ve destek almalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

'ÇİÇEK KOKUSU ALAMIYORDUK'

Leyla Elver de 42 yıllık alışkanlığından kurtulma sürecini şu sözlerle anlattı: "Başta eşim buraya müracaat etti. Baktım eşime iyi geldi, 'bana da iyi gelir' diyerek ben de daha sonra müracaat ettim. Sigarayı tek başıma bırakamazdım, ama eşimle beraber birbirimize destek olduğumuz için daha rahat bıraktım. Ondan cesaret aldım. Nefesim de açıldı. Bana da her yönden iyi geldi. Sigarayı bıraktıktan sonra evimizin havası değişti, kokusu değişti. Evimizde bir gün oturuyorduk karşılıklı, kapımız çaldı. Bir baktım kargo çiçek getirmiş. Oğlum çiçek göndermiş. Ben de onu aldım, eve yukarıya çıkardım, masanın üzerine koydum. O kadar güzel koktu ki halen daha kapıdan girişte bile mis gibi çiçek kokusu karşılıyor. Önceden de çiçek geliyordu ama sigara içtiğimiz için çiçek kokusunu alamıyorduk. Ama şu anda evim sigara kokmuyor, çiçek kokuyor."

ÜCRETSİZ DESTEK HİZMETİ

Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurmak isteyenlerin ALO 171 Hattı'ndan ya da İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinde bulunan dahili numaralardan randevu alabileceklerini söyleyen Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Reyhan Çanakçı, "Sigara, bağımlılık yapan bir madde. Bağımlılık da bir hastalık. Nasıl ki diğer hastalıklarda bir destek alıyorsak doktorlardan, Sigara Bırakma Polikliniklerinden destek almak çok önemli. İlaçlı tedavi hizmeti veriyoruz ve bu konuda başarı oranımız gayet yüksek. Kişi kararlı olduğu sürece hem bilişsel davranışçı terapiyle hem de sosyal destekle ve ilaç tedavisiyle kombine ederek, kişiye yardımcı oluyoruz. Gerçekten kişinin kararlı olması ve randevularına gelmesi yeterli oluyor. Biz elimizden gelen bütün desteği kurum olarak da hekim olarak da veriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 42 Yıllık Sigara Tiryakisi, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde Bıraktı - Son Dakika

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