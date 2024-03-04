645 bin kişinin ölümünden sorumlu tutulan ilaç devi Endo International iflas etti

Sağlık

ABD'de 1999 ile 2021 yılları arasında yaklaşık 645.000 kişinin aşırı dozda opioid nedeniyle öldüğü tespit edilirken, bu ilaçların üreticisi olduğu için ölümlerden sorumlu tutulan ABD'li ilaç devi Endo International resmen iflas etti. Hükümete 465 milyon dolar ödemeyi kabul eden şirketin krizle ilgili tüm sorumlulukları da üstlendiği açıklandı.

465 MİLYON DOLARA KADAR ÖDEME YAPACAKLAR

ABD merkezli ilaç devi Endo International, iflas etti ve federal hükümetin taleplerini karşılamak için 465 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu anlaşma, şirketin opioid kriziyle ilgili sorumluluğunu üstlenmesini sağlıyor. İflasın ardından Endo, borç verenlere varlık satma planını tamamlamak için önündeki en büyük engeli aşmış durumda. ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Endo International, yasa uygulama, vergi ve sağlık masrafları taleplerini karşılamak için 465 milyon dolara kadar ödeme yapacak.

KRİZDEN ETKİLENEN EYALET VE BİREYLERE 600 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Endo, Ağustos 2022'de 8 milyar dolarlık borcunu azaltmak ve binlerce opioid davasıyla ilgilenmek için iflas başvurusunda bulunmuştu. İflasın bir parçası olarak şirket, opioid krizinden etkilenen eyaletlere ve bireylere yaklaşık 600 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Ayrıca, Endo'nun federal hükümete 10 yıl boyunca 364,9 milyon dolar ödeme yapmayı kabul ettiği anlaşma, şirketin geçmişteki suiistimallerinin sorumluluğunu üstlenmesini sağlıyor ve eyalet ve yerel opioid bağımlılığı tedavi programlarını finanse etme ve opioid salgınından zarar gören kişilere ödeme yapma konusundaki önceki anlaşmalarını koruyor.

1999-2021 YILLARI ARASINDA BİNLERCE ÖLÜM YAŞANDI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden alınan istatistiklere göre, 1999 ile 2021 yılları arasında yaklaşık 645.000 kişi aşırı dozda opioid nedeniyle öldü. Ön verilere göre, aşırı dozdan ölümler 2022 ve 2023'te yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Eyaletler, yerel yönetimler, hastaneler ve bireyler, opioid krizine katkıda bulunduğu iddia edilen şirketlere karşı binlerce dava açtı; sonuç olarak, ilaç üreticileri, distribütörler ve eczane zincirleriyle 50 milyar dolardan fazla anlaşma sağlandı.

OPIOID NEDİR?

Opioidler, afyon haşhaş bitkisinde doğal olarak bulunan ve beyinde ağrının giderilmesi de dahil olmak üzere çeşitli etkiler üretmek için çalışan bir ilaç sınıfı. İlaçların haricinde dünyada en sık kullanılan opioid türü de, en ölümcül uyuşturuculardan biri olan eroin.

Birçok reçeteli opioid, beyin ve vücut arasındaki ağrı sinyallerini engellemek için kullanılıyor ve tipik olarak, orta ila şiddetli ağrıyı tedavi etmek için reçete ediliyor. Ağrıyı kontrol etmenin yanı sıra, insanları rahatlamış, mutlu ve duyarlı hissettiriyor. Ek yan etkiler arasında yavaş nefes alma, mide bulantısı, kafa karışıklığı ve uyuşukluk var.