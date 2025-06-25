Adana'da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı - Son Dakika
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Adana'da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı

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Adana\'da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı
25.06.2025 21:44
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Adana\'da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı
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Adana'da yaşayan 67 yaşındaki Cemile Yenilmez, belindeki şiddetli ağrılara rağmen yakın çevresinin 'engelli kalırsın' uyarıları ve riskler nedeniyle ameliyat olmaktan korktu. 5 yıl sonunda cesaretini toplayarak ameliyat olan Yenilmez, sağlığına yeniden kavuştu.

Adana'da yaşayan 67 yaşındaki Cemile Yenilmez, 5 sene önce yürüme bozukluğu şikayetiyle hastaneye gitti.

5 YIL BOYUNCA KORKTU, 1 AYDA AYAĞA KALKTI

Belinde fıtık olduğu tespit edilen Yenilmez, doktorların riskleri anlatması ve yakınlarının uyarılarıyla hep ameliyat olmaktan korktu. 5 yıldır bir çok doktora giden Yenilmez, en son Adana'da Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu. Geçtiğimiz ay ameliyat olan Yenilmez, sağlığına kavuştu.

Adana'da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı

"SOYADIM YENİLMEZ AMA YENİLDİĞİMİ SANMIŞTIM"

Cemile Yenilmez, "Bir ay önce buraya çok kötü bir halde gelmiştim. Hep beni korkuttular. 'Boydan boya kesileceksin, çok riskli, felç kalabilirsin' dediler. Bu yüzden ameliyatı hep erteledim. Buraya iki kişinin yardımıyla gelmiştim. Burada ameliyat oldum ve şimdi çok iyiyim. Benim soyadım Yenilmez, yenildiğimi sanmıştım ama doktorumu buldum ve şimdi çok iyiyim" dedi.

"HASTAMIZ ARTIK SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hastasının çok korktuğunu ancak başarı oranının riskten daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Şen "Elbette biz de riskleri anlatıyoruz. Ancak yüzde 10 komplikasyon riski varsa ve yüzde 80 başarı ihtimali söz konusuysa, hastaya bardağın dolu tarafını da göstermek gerekir. Ameliyattaki komplikasyonları mutlaka açıklamalıyız ama kazanımları da doğru şekilde aktarmalıyız. Hastamızı bir ay önce mikrocerrahi yöntemiyle torakal bölgeden ameliyat ettik. Şimdi kendi ifadesiyle ayakta durabiliyor ve yürüyebiliyor. Bu, insan için çok büyük bir nimet. Çünkü yatalak bir hastanın bakımı hem kendisi hem de yakınları için gerçekten büyük bir yük ve zorluk" diye konuştu.

Adana'da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı

"RİSKLERİ NET BİR ŞEKİLDE BELİRTELİM"

Meslektaşlarına da çağrıda bulunan Prof. Dr. Şen, "Bu vesileyle özellikle genç meslektaşlarıma seslenmek istiyorum. Riskleri mutlaka belirtelim, komplikasyonları açıkça anlatalım. Ancak başarı oranlarını da gerçekçi ve doğru şekilde ifade ederek, hastaya hem kazanımları hem de kayıpları net bir şekilde sunmamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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Son Dakika Sağlık Adana'da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı - Son Dakika

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