74 Yaşındaki Kadının Görme Umudu Kornea Nakliyle Yenilendi - Son Dakika
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Sağlık

74 Yaşındaki Kadının Görme Umudu Kornea Nakliyle Yenilendi

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74 yaşındaki Ayşe Çakır, katarakt sonrası kaybettiği görmesini kornea nakli sayesinde geri kazandı.

18.12.2024 14:07
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74 yaşındaki kadının karanlık dünyası kornea nakliyle aydınlandı

SAKARYA - Katarakt ameliyatı sonrasında sol gözünde görme kabiliyetini kaybeden 74 yaşındaki kadının karanlık dünyası, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan 'kornea nakli' ile aydınlandı.

Özel bir klinikte katarakt ameliyatı sonrasında sol gözünde görme kabiliyetini kaybeden 74 yaşındaki Ayşe Çakır, korneal yetmezlik sebebiyle Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Göz Servisi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerden sonra ameliyata alınan yaşlı kadının karanlık dünyası, 15 kişilik ekiple yaklaşık 1 buçuk saat süren operayon sonrasında yapılan 'kornea nakli' ile aydınlandı. Sol gözüne kornea nakli yapılan 74 yaşındaki Ayşe Çakır, "Ben daha önce katarakt hastalığı sebebiyle ameliyat oldum iki gözümden ama sağ gözüm iyi oldu sol gözümden randıman alamdık. SEAH'ya başvurduk çok şükür hep kontrol ettiler ve ameliyata aldılar. Şimdi çok iyiyim, doktorum beni kurtardı. Şu anlık rahatsızlık var ama ilerde iyi olacak. Ağrılar ve batmalar azaldı daha yeni ameliyattan çıktım 3 günden beri yatıyorum" dedi.

"SEAH'ta ilk defa uygulanıyor"

SEAH Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Gürsoy Alagöz, "Hasta görme azlığı ve gözünde ağrı şikayetiyle geldi. Bir yıl önce katarakt operasyonu sonrasında korneal yetmezlik tablosuna girmişti ve gözün ön tarafında yetmezlikten dolayı saat camı gibi olan yerinde su toplaması söz konusuydu. Bu cerrahi operasyonu geçirmeseydi teyzemiz, hem görmesi olmayacaktı hem de ileriki dönemlerde gözde enfeksiyon oluşacaktı, hatta gözün delinmesine kadar giden enfeksiyonlara sebep olacaktı. Bunun üzerine biz hastamızı takip ettik ve kornea nakli cerrahi işlemi yaptık. Bugün ise ameliyat sonrasındaki üçüncü gündeyiz. Bu ameliyatın önemli olmasının sebebi bizim açımızdan SEAH'ta ilk defa uygulanıyor olması" diye konuştu.

"Eğitim ve araştırma hastanesinin dünya standartlarında işler yapması gurur kaynağıdır"

Bu tür çalışmaların deneyimli ekiplerle gerçekleştirildiğini aktaran Alagöz, "Bu tip cerrahi işlemler bir klinikte uygulanıyorsa o klinikte iyi, yetkin ve ciddi bir ekip çalışmasını gösterir. Teorik ve pratik olarak deneyimli bir ekibin olduğunu gösterir. Bu anlamda değerli bir ameliyattır. Kliniğimiz 2008 yılında kuruldu ve 16 yıldır hizmet veriyoruz. Övünerek söylemem gerekir ki her geçen gün çalışmalarını, başarılarını arttırarak 16 yıldan beri hizmet veren bir kliniktir. Bu klinikte eğitim faaliyetleri de çok iyi bir şekilde yürümektedir ve bu aradaki her arkadaşımız akademik çalışmalar yapmaktadır. Bu tür ameliyatlarda klinik içi değil klinikler arası çalışmalarda önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir eğitim ve araştırma hastanesinin dünya standartlarında işler yapması gurur kaynağıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 74 Yaşındaki Kadının Görme Umudu Kornea Nakliyle Yenilendi - Son Dakika

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