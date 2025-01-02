8 Yıldır Çektiği Ağrıdan Ameliyatla Kurtuldu - Son Dakika
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Sağlık

8 Yıldır Çektiği Ağrıdan Ameliyatla Kurtuldu

Adana'da 8 yıl süren boyun ağrısı sonrası ameliyat olan Kocakaplan, sağlığına kavuştu.

02.01.2025 20:19
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8 yıldır boyun ağrısı çekiyordu, ameliyatla sağlığına kavuştu

ADANA - Adana'da 8 yıldır boyun ağrısı çeken ve fıtığın son evresinde doktora giden şahıs, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Mustafa Kocakaplan'ın 8 yıldır çektiği boyun ağrısı 45 gün önce şiddetlendi. Kentteki birçok hastaneye başvuran Kocakaplan, boyun fıtığının son evresinde olduğunu öğrendi ancak ameliyatının riskli olduğu söylendiği için operasyon yaptırmaktan çekindi.

Bunun üzerine Kocakaplan, Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'e başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu ameliyat olması gerektiği kesinleşen Kocakaplan, geçtiğimiz haftalarda ameliyat oldu.

Sağlığına kavuşan Kocakaplan, günlük yaşantısına da devam etmeye başladı.

"Şu anda hastamızın sağlığı yerinde"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Şen, "Hastamızın büyük bir fıtığı vardı. Hastamız ilaçlar kullanmış ama maalesef bunlar fayda etmemiş. Ameliyattan önce hastamız korkarak bize geldi ve komplikasyonları anlattık ama oranlarını da söyledik, onun korkusunu yendik. Daha sonra ameliyatı yaptık ve şuanda hastamızın sağlığı yerinde" ifadelerini kullandı.

"Şuan bir sıkıntım yok, iyiyim"

Kocakaplan ise 8 yıldır çektiği boyun ağrısından kurtulduğunu anlatarak, "8 yıldır boyun ağrısı vardı. Yaklaşık 45 gün önce ağrılarım şiddetlendi. Farklı birimlerden hekimlerle görüştüm ve ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Bunu bize farklı bir üslup ile anlattılar. Biz durumun ciddiyetini görünce biraz irkildik. Daha sonra Orhan hocaya başvurduk. Muayene sırasında bizi çok rahatlattı. Orhan hocam bize, 'Kolay kolay ameliyat yapmıyoruz ama senin vaka ilerlemiş bu iş bizim için çerezlik ve biz bu işi yaparız' dedi. Söylemleri bizim için çok önemliydi. Şuan bir sıkıntım yok, iyiyim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 8 Yıldır Çektiği Ağrıdan Ameliyatla Kurtuldu - Son Dakika

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