Sağlık

80 yaşındaki yaşlı adam için ambulans helikopter havalandı

BİNGÖL - Bingöl'de solunum sıkıntısı yaşayan 80 yaşındaki hasta, köyünde ulaşım olmadığı için ambulans helikopterle alınarak hastanede tedavi altına alındı.

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Doğuyeli mezrasında yaşayan 80 yaşındaki yaşlı adam, genel vücut ağrısı ve solunum sıkıntısı şikayetiyle rahatsızlandı. Ancak köye karayolundan ulaşım olmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi. Ambulans helikopterle köyünden alınan yaşlı adam, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bingöl ilimize bağlı Solhan ilçesinin Doğuyeli mezrasında yaşayan 80 yaşındaki T.Y. isimli vatandaşımız, genel vücut ağrısı ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle rahatsızlanmıştır. Kara yolu ulaşımının bulunmadığı bölgedeki hastamız, Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonu ve acil sağlık ekiplerimizin koordinasyonuyla ambulans helikopter ile hızla Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlanmıştır" denildi.