82 Yaşındaki Hasta Hava Ambulansıyla Sevk Edildi

Malatya'nın Darende ilçesinde 82 yaşındaki hasta, ani göğüs ağrısı şikayeti üzerine ambulans helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, A.Ö. (82) isimli hasta, Darende ilçesinde rahatsızlanarak göğüs ağrısı şikayetiyle Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın akciğer embolisi geçirdiği belirlenirken, durumunun ciddi olduğu değerlendirilerek hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürdü.

Hastanın tedavisi burada devam ediyor. - MALATYA