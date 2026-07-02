9 Aylık Bebek İstanbul\'a Hava Ambulansıyla Sevk Edildi

Siirt'te yoğun bakımda tedavi gören ve status epileptikus (dirençli epilepsi) tanısı bulunan 9 aylık kız bebek, ileri tetkik ve tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'te tedavi görmekte olan ve yoğun bakım ünitesinde entübe olarak takip edilen 9 aylık kız bebeğin, uzman hekimler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ileri düzey yoğun bakım ve çocuk nörolojisi desteği almasının uygun olduğuna karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı hava ambulansı koordinesinde sevk planlaması yapıldı. Gerekli tüm tıbbi hazırlıkların tamamlanmasının ardından bebek, sağlık ekiplerinin gözetiminde hava ambulansıyla İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Nakil süresince hastanın yaşamsal bulgularının uzman sağlık ekibi tarafından yakından takip edildiği ve gerekli tıbbi desteğin kesintisiz sürdürüldüğü öğrenildi. - SİİRT