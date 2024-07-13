95 Gün ve 6 Ameliyattan Sonra Yeniden Yemeğe Başladı - Son Dakika
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Sağlık

95 Gün ve 6 Ameliyattan Sonra Yeniden Yemeğe Başladı

Denizli'de yemek yemekte zorluk çeken bir hasta, hastaneye başvurduğunda boğazında tümör olduğunu öğrendi. 95 gün ve 6 zorlu ameliyatın ardından sağlığına kavuşan hasta, ailesi ve doktorlarının desteğiyle yeniden yemek yemeye başladı. Hastanenin başhekimi ve doktorlara teşekkür eden hasta ve ailesi, zorlu süreci doktorların desteğiyle atlattıklarını belirtti.

13.07.2024 18:49
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95 gün ve 6 ameliyattan sonra yeniden yemeğe başladı

-Ailesi ve doktorlarının desteğiyle tümörü alınan yaşlı adam sağlığına kavuştu

DENİZLİ - Denizli'de yemek yemekte zorluk çektiğini için hastaneye gittiğinde boğazında tümör olduğunu öğrenen hasta, kısa sürede gerçekleştirilen 6 zorlu ameliyatın ardından 95 gün sonra yeniden yemek yemenin tadını çıkardı.

Yemek yemekte zorluk çekmeye başlayan 53 yaşındaki Halil Doğan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda boğazında tümör olduğunu öğrenen Doğan, tedavisinin başlamasıyla 95 gün içerisinde 6 zorlu ameliyat geçirdi. Ameliyatların her biri uzun saatler süren Doğan, yanından hiç ayrılmayan eşi Hatice Doğan, çocukları ve doktorlarının desteği sayesinde sağlığına kavuştu. Tedavi süresi boyunca sadece damardan serumla beslenebilen Doğan, 95 gün sonra yeniden yemek yiyebilmenin mutluluğunu yaşadı. Sağlığına kavuşan Doğan ve ailesi, Hastane Başhekimi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof. Dr. Onur Birsen, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ümit Aydoğmuş ve ekibine plaket hazırlatarak teşekkürlerini iletti.

"Doktorumuz hiçbir zaman yalnız bırakmadı"

Yemek yemekte zorluklar çeken ve hastaneye başvurmasıyla boğazında tümör olduğu tespit edilen hasta Halil Doğan, "Hastalığımı öğrenmeden önce ilk yemek yiyemez hale geldim. Önce bu nedir, neyin nesidir derken fark edemedik. Sonra katıda yiyemez hale geldim. Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne geldik. Boğaz ile mide arasında bir tümör olduğunu belirttiler. Göğüs Cerrahisi Prof. Dr. Ümit Aydoğmuş ile tanıştıktan sonra ameliyatlarım başarıyla geçmesiyle çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Yaşadıkları zorlu günleri doktorları ve sağlık ekibinin desteğiyle aştıklarını kaydeden eşi Hatice Doğan da "Eşimin rahatsızlığını duyduktan sonra 1 ay doktor araştırdım. Doktorumuz Ümit beyle konuştuk ve uzun bir süreç içerisine gireceğimizi belirtti. Yani 95 gün boyunca uzun bir yol katettik. Allah razı olsun doktorumuz hiçbir zaman yalnız bırakmadı ve bayramlarda dahi yanımızdaydı. Eşim ile sonunda güzel bir şekilde tekrar kavuşmuş olduk" şeklinde konuştu.

"Tekrarlayan komplikasyon gerektiren hiç hastamız olmamıştı"

Halil Doğan gibi sık operasyon gerektiren bir hastasının daha önce hiç olmadığına işaret eden Prof. Dr. Ümit Aydoğmuş ise şöyle konuştu:

"Halil Beye yaklaşık 3 ay önce bir ameliyat gerçekleştirdik. Göğüs ameliyatları normalde ciddi ameliyatlardır. Alınan bütün tedbirlerle tıp dilinde komplikasyon dediğimiz, istemediğimiz yan etkiler olabiliyor. Birkaç defa ameliyat yapmamız gerekti ve çok uzun bir mücadele oldu. Sonunda sağlığına kavuşturduğumuz için çok mutluyuz. İlk ameliyatlar çok uzun sürdü yaklaşık 5-6 saat civarındaydı. Diğer ameliyatlar ise biraz daha kısa sürdü. Toplam 6 ameliyat geçirdi. Arada endoskopik işlemlerde oldu. Yaklaşık 95'inci güne geldik. Bu kadar sık ameliyat gerektiren, tekrarlayan komplikasyon gerektiren hiç hastamız olmamıştı"

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 95 Gün ve 6 Ameliyattan Sonra Yeniden Yemeğe Başladı - Son Dakika

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