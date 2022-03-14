ABB'den 14 Mart Tıp Bayramında pandemide hayatını kaybeden sağlıkçılar için koşu - Son Dakika
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ABB'den 14 Mart Tıp Bayramında pandemide hayatını kaybeden sağlıkçılar için koşu

14.03.2022 10:43

ABB'den 14 Mart Tıp Bayramında pandemide hayatını kaybeden sağlıkçılar için koşuANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Acil Tıp Derneği iş birliğiyle bu yıl ilk kez Eymir Gölü'nde "14 Mart Tıp Bayramı Koşusu"na ev sahipliği yaptı.

ABB'den 14 Mart Tıp Bayramında pandemide hayatını kaybeden sağlıkçılar için koşu

ANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Acil Tıp Derneği iş birliğiyle bu yıl ilk kez Eymir Gölü'nde "14 Mart Tıp Bayramı Koşusu"na ev sahipliği yaptı.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye Acil Tıp Derneği iş birliği ile Eymir Gölü'nde "14 Mart Tıp Bayramı Koşusu" düzenledi. Bu yıl ilki düzenlenen koşuda adımlar bu kez pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısı için atıldı.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanları unutulmadı

Koşuya sağlık çalışanları ile Başkentlilerin yoğun ilgi göstermesinden mutluluk duyduklarını ifade eden ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, "Özellikle pandemi döneminde sağlık çalışanlarımıza minnet borçluyuz. Her koşulda bizler için çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık çalışanlarının her zaman yanındayız" dedi.

Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz da Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Pandemi başlayalı 2 yılı geçti ve bu süreçte pek çok meslektaşımızı kaybettik. Bu normalleşme sürecini ve 14 Mart Tıp Bayramı'nı birleştirmek istedik. Ankara Büyükşehir Belediyemiz bu konuda bizlere büyük destekler verdi. Onların sayesinde burada bir araya gelebildik. Başkanımız Mansur Yavaş'a ve ekibine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

ABB'den 14 Mart Tıp Bayramında pandemide hayatını kaybeden sağlıkçılar için koşu
ABB'den 14 Mart Tıp Bayramında pandemide hayatını kaybeden sağlıkçılar için koşu
ABB'den 14 Mart Tıp Bayramında pandemide hayatını kaybeden sağlıkçılar için koşu

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Acil Tıp Derneği, 14 Mart, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık ABB'den 14 Mart Tıp Bayramında pandemide hayatını kaybeden sağlıkçılar için koşu - Son Dakika


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