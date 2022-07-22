ABD'de 9 yıl sonra ilk kez çocuk felci vakası görüldü

ABD’de sağlık yetkilileri, ülkede dokuz yıl aradan sonra ilk kez bir çocuk felci vakası görüldüğünü açıkladı.

New York Eyaleti Sağlık Dairesi, Rockland’de yaşayan ve adı açıklanmayan 20 yaşındaki erkek hastanın virüs nedeniyle felç geçirdiğini ancak hastalığının artık bulaşıcı olmadığını duyurdu.

Washington Post gazetesi sağlık yetkililerine dayanarak aşısız olan bu kişinin bu yıl Polonya ve Macaristan’ı ziyaret ettiğini ve hastalığı muhtemelen aşı olmuş bir kişiden kaptığını yazdı.

Bu vakanın ardından New York eyaleti genelinde geçici aşı merkezleri kuruldu.

Çocuk felci aşısında vücuda zayıflatılmış canlı virüs enjekte ediliyor.

ABD’de en son çocuk felci vakası 2013’te görülmüştü.

Bir dönem ülkede büyük korku yaratan hastalık için 1955’te aşılama seferberliği başlatılmıştı.

Bunun sonucu yıllık vaka sayısı 1960’larda 100'ün, 1970’lerde de 10’un altına düşmüştü.

1979’da hastalığın ülkeden tamamen silindiği açıklandı.

Bu tarihten sonra yabancılardan kaynaklanan münferit vakalar görülmüştü.

ABD’de çocukların yüzde 93’ü aşılı

ABD Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezleri’ne göre ülkede çocuklara iki aylıktan sonra aralıklarla üç ya da dört çocuk felci aşısı yapılıyor. Ülkede bir ve üç yaş arasındaki çocukların yaklaşık yüzde 93’ü aşılı.

ABD ve bazı ülkelerde çocuklara inaktif (ölü) virüs enjekte ediliyor.

Bazı ülkelerde ise çocuk felci aşıları, çocuklara ağızdan zayıflatılmış virüs içeren damlalar verilerek yapılıyor.

Bu zayıflatılmış virüs, nadir görülen bazı durumlarda mutasyon geçirip salgına yol açabiliyor.

Çocuk felcine yakalananlar, 2,5 ay kadar bir süre, aşılanmamış kişilere hastalığı bulaştırabiliyor.

2013’teki son vaka, Hindistan’dan ABD’ye gelen yedi aylık bir bebekte görülmüştü. Son vakada olduğu gibi, bu vakada da bebeğin hastalığının aşılı bir kişiden kaptığı ortaya çıkmıştı.

Çocuk felci Afganistan ve Pakistan’da hâlâ yaygın. Ancak son yıllarda farklı ülkelerde de çocuk felci vakaları rapor edildi.

İngiltere’de geçen ay kanalizyondan alınan örneklerde virüs bulunması üzerine, sağlık yetkilileri ailelere bebeklerine çocuk felci aşısı yaptırmaları çağrısında bulunmuştu.