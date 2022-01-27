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ABD'de ilk kez bir robot, insan yardımı olmadan ameliyat yaptı - Son Dakika

ABD'de ilk kez bir robot, insan yardımı olmadan ameliyat yaptı

27.01.2022 17:09
ABD'de ilk kez bir robot, insan yardımı olmadan ameliyat yaptı

ABD'de ilk kez bir robot, insan yardımı olmadan ameliyat gerçekleştirdi.

ABD'de ilk kez bir robot, insan yardımı olmadan ameliyat gerçekleştirdi.

The Guardian'ın haberine göre Star isimli robot, 4 domuzda ince bağırsak operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Anahtar deliği cerrahisi yönteminin kullanıldığı operasyonda robot, domuzların karnında açılan 1-3 santimetrelik kesikler sayesinde görevini yerine getirdi.

Kısıtlı hareket ve görüş alanına rağmen robotun ameliyatı başarıyla yapması takdir topladı.

Robota entegre edilen yapay zeka ve kamera ile robotun domuzun nefes alışverişi ve hareketine göre kollarını eş zamanlı olarak ayarlamasına yardımcı olduğuna işaret edilirken, robotun doktorlardan daha düzgün bir yara dikişi yaptığı ve daha başarılı sonuçlar elde ettiği görüldü.

Ameliyatı yöneten ABD'nin Johns Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Axel Krieger, robotun 5 yıl içerisinde tek başına insanlara yönelik ameliyat gerçekleştirebileceğini kaydetti.

Krieger, yapay zeka sayesinde robotun planlama ve uygulama yeteneğine kavuştuğunu belirtti.

Araştırmacılar, robotların insanlar üzerindeki farklı ameliyat türlerinde de kullanılabilmesi için geliştirildiği bilgisini paylaştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, The Guardian, Ameliyat, Robot, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

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