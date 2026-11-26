ABD'de kızamık salgınında 9 kişi yaşamını yitirdi, vakalar 35 yılın zirvesine ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CDC verilerine göre ABD'de kızamık vakaları son 35 yılın en yüksek seviyesine çıktı ve salgında 9 kişi yaşamını yitirdi. 24 Kasım itibarıyla 47 bölgede 6 bin 39 vaka kaydedilirken en çok etkilenen Pensilvanya'da bin 679 vaka bildirildi.
ABD'de son yılların en kötü kızamık salgınında bu yıl 9 kişi hayatını kaybetti.
ABD'de kızamık salgını sürüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan verilere göre 24 Kasım itibarıyla 47 farklı bölgede 6 bin 39 kızamık vakası tespit edildi. Vakaların 18'i uluslararası ziyaretçiler arasında görüldü. Vakaların yüzde 11'ini oluşturan 671 hasta hastaneye yatırılırken, 5 yaş altı çocuklarda hastaneye yatış oranı yüzde 17 olarak kayda geçti. Kızamık salgınından en çok etkilenen eyalet olan Pensilvanya'da bin 679 kızamık vakası bildirildi. Vakaların 87'si son 7 günde tespit edildi ve 340 kişi hastaneye yatırıldı. Ülkedeki kızamık vakalarının son 35 yılın en yüksek seviyesinde olduğu belirtildi. Kızamık nedeniyle 9 kişi ise hayatını kaybetti.
Kızamık vakalarındaki artış, büyük ölçüde aşılanmamış kişilerden kaynaklanıyor.
ABD bu ay, 26 yılın ardından "kızamığı tamamen ortadan kaldırmış ülke" statüsünü kaybetmişti.
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