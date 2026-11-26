ABD'de son yılların en kötü kızamık salgınında bu yıl 9 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de kızamık salgını sürüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan verilere göre 24 Kasım itibarıyla 47 farklı bölgede 6 bin 39 kızamık vakası tespit edildi. Vakaların 18'i uluslararası ziyaretçiler arasında görüldü. Vakaların yüzde 11'ini oluşturan 671 hasta hastaneye yatırılırken, 5 yaş altı çocuklarda hastaneye yatış oranı yüzde 17 olarak kayda geçti. Kızamık salgınından en çok etkilenen eyalet olan Pensilvanya'da bin 679 kızamık vakası bildirildi. Vakaların 87'si son 7 günde tespit edildi ve 340 kişi hastaneye yatırıldı. Ülkedeki kızamık vakalarının son 35 yılın en yüksek seviyesinde olduğu belirtildi. Kızamık nedeniyle 9 kişi ise hayatını kaybetti.

Kızamık vakalarındaki artış, büyük ölçüde aşılanmamış kişilerden kaynaklanıyor.

ABD bu ay, 26 yılın ardından "kızamığı tamamen ortadan kaldırmış ülke" statüsünü kaybetmişti.