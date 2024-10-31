ABD\'de Soğanlar Koli Basili Salgınına Neden Oldu

Sağlık

ABD'de ünlü bir fast food markasının restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi salgınına taze doğranmış soğanların neden olduğu belirlendi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkenin 13 eyaletinde fast food markasının ürettiği hamburgerlerde koli basili bakterisi nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısının 90'a yükseldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kullanılan taze doğranmış soğanlar, bu salgının muhtemel kaynağıdır" denildi.