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Bebeğin belindeki omurilik tüpü 3 saat süren operasyon ile yerine yerleştirildi - Son Dakika

Bebeğin belindeki omurilik tüpü 3 saat süren operasyon ile yerine yerleştirildi

08.11.2021 11:58

Bebeğin belindeki omurilik tüpü 3 saat süren operasyon ile yerine yerleştirildi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr.

Bebeğin belindeki omurilik tüpü 3 saat süren operasyon ile yerine yerleştirildi

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İdris Altun:

"Cilt yapısını sağladıktan sonra hastamızı yeniden sağlığına kavuşturduk"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yeni doğan kız bebeğinin belindeki omurilik tüpü 3 saat süren operasyon ile yerine yerleştirildi. Sinirlerin yerine konulmayan bebeklerin yürüme kaybı, küçük ve büyük abdestlerinde sorunlar yaşadıkları belirtildi.

Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu ailenin kız çocuğu, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde dünyaya geldi. Bebeğin bacaklarına inen ve sinirlerin bağlantısı olan omurilik tüpü vücudunun dışında çıkan bebek hemen ameliyata alındı. Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İdris Altun, tarafından 3 saat süren operasyonla bebeğin omurilik tüpü yerine yerleştirildi.

Bebeğin mikroskop altında sinir ve sinir kılıfları tamir edilerek omurilik tüpünün yeniden yerine yerleştirildiğini ifade eden Dr. Altun, "Bebeğimizin sırtında çok büyük bir kesesi vardı. Meningomyelossel dediğimiz yani omuriliğin cilt ile beraber ayrışmayarak tek parça halinde büyük ve küçük abdesti kontrol eden sinirlerin dışarı doğru çıktığı hastalık. Anne karnında cilt ve sinir dokuları aynı katmadan gelişir ve iç katman içeri doğru siniri dış katman dışarı doğru cildi oluşturur ve aralarındaki bağlantı kesilir. Folik asit eksikliği gibi durumlarda cilt tam kapanmaz ve sinir kanalı tam kapanmaz ve tüm sinirler açıkta kalır. Buna bağlı olarak genelde ayak sinirleri büyük ve küçük abdest sinirleri açıkta olduğu için sinirler zedelenerek çalışmaz hale gelir. Bu duruma meningomyelossel olarak adlandırılır. Bu şekildeki hastaların yaklaşık yüzde 99'unda ayaklarda hareket olmaz. Hastamızın ayağa giden sinirlerin tamamı dışardaydı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatta mikroskop altında sinir ve sinir kılıfları tamir edildi ve omurilik tüpü yeniden oluşturuldu. Cilt yapısını sağladıktan sonra hastamızı yeniden sağlığına kavuşturduk. Ayaklarında hareketin olduğu, küçük ve büyük abdestinde sorun olmadığını görünce mutlu olduk" dedi.

Hastanenin yeni doğan ünitesindeki kuvözde kontrol altında tutulan bebeğin ayaklarını hareket ettirdiği, büyük ve küçük abdestini yaptığı öğrenildi.

Bebeğin belindeki omurilik tüpü 3 saat süren operasyon ile yerine yerleştirildi
Bebeğin belindeki omurilik tüpü 3 saat süren operasyon ile yerine yerleştirildi
Bebeğin belindeki omurilik tüpü 3 saat süren operasyon ile yerine yerleştirildi
Bebeğin belindeki omurilik tüpü 3 saat süren operasyon ile yerine yerleştirildi
Bebeğin belindeki omurilik tüpü 3 saat süren operasyon ile yerine yerleştirildi
Bebeğin belindeki omurilik tüpü 3 saat süren operasyon ile yerine yerleştirildi

Kahramanmaraş, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bebeğin belindeki omurilik tüpü 3 saat süren operasyon ile yerine yerleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bebeğin belindeki omurilik tüpü 3 saat süren operasyon ile yerine yerleştirildi - Son Dakika
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