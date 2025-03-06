Acil Müdahale Bebeğin Hayatını Kurtardı - Son Dakika
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Sağlık

Acil Müdahale Bebeğin Hayatını Kurtardı

112 Acil Çağrı Merkezi'nden Zehra Tankuş, boğulmak üzere olan bebeği kurtardı.

06.03.2025 00:23
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Paramediğin telefonla verdiği acil müdahale talimatı bebeğin hayatını kurtardı

Boğulmak üzere olan bebeği, telefonla verdiği talimatlarla kurtardı

Şanlıurfa'da 112 Çağrı Merkezi görevlisi boğulmak üzere olan bebeğin hayatını kurtardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da boğazına süt kaçtığı için nefesi kesilen ve boğulmak üzere olan 30 günlük bebeği, annesinin aradığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevli Zehra Tankuş'un talimatları kurtardı. Boğulma tehlikesi geçiren bebek için anneyi acil müdahale yapması konusunda yönlendiren paramedik Zehra Tankuş'a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Şanlıurfa'da bir kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak çocuğunu emzirdiği sırada süt nedeniyle boğazının tıkandığını ve nefes alamadığını söyledi. Kadının Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki evine hızlıca ambulans yönlendiren 112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi Zehra Tankuş, anne ile telefonla konuşmaya devam etti. Bebeğin 30 günlük olduğu bilgisini alan Tankuş, anneye sakin kalması gerektiğini ve yapması gerekenleri teker teker anlattı.

Telefon başındaki görevli, bebeğin kol üzerine yatırılıp başı aşağıda olacak şekilde 5 kez sırtına vurulması gerektiğini anlattı. Annenin talimatları tam detaylı uygulaması sayesinde Nilüfer bebek öksürerek nefes almaya başladı. Çocuğun ağlamasıyla büyük bir rahatlık yaşandı. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşana kadar annenin bebeğini yan yatırılarak kontrol edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Yapılan doğru ve zamanında müdahale sayesinde Nilüfer bebek hayata tutundu. Sağlık birimleri kısa sürede olay yerine ulaşarak bebeğin genel sağlık durumunu kontrol etti. İlk müdahalenin doğru ve zamanında yapılması sayesinde hayati tehlikeyi atlattığı aileye bildirildi.

"Talimatlara uyulması hayati önem taşıyor"

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, acil durum çalışmasının soğukkanlılığının korunmasının ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden verilen talimatların uygulanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Yetkililer, çağrı merkezi görevlileri ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde her yıl birçok hayatın kurtarıldığını belirtti.

Plaket verildi

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, boğulma tehlikesi geçiren bebek için anneyi acil müdahale yapması konusunda yönlendiren paramedik Zehra Tankuş'a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verdi. Yaşananları aktaran Zehra Tankuş, bir bebeğin daha hayatını kurtardıkları için hem mutlu hem de gururlu olduklarını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Acil Müdahale Bebeğin Hayatını Kurtardı - Son Dakika

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