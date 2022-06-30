Acil sağlık personeline ambulansta doğum ve yenidoğan eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Acil sağlık personeline ambulansta doğum ve yenidoğan eğitimi verildi

30.06.2022 16:45
Acil sağlık personeline ambulansta doğum ve yenidoğan eğitimi verildi

Adana'da 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görevli personele ambulansta doğum ve sonrası hakkında eğitim verildi.

Adana'da 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görevli personele ambulansta doğum ve sonrası hakkında eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlık hizmeti sunumunun tüm basamaklarında anne ve bebek sağlığının korunmasının kritik önem taşıdığı belirtildi.

Bu kapsamda, Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda acil sağlık hizmetlerinin sunumunda görevli sağlık personeline, ambulansta sağlıklı doğum eylemini gerçekleştirmeleri, yenidoğanın ilk bakımı ve gebelerin taşınmasıyla ilgili bilgi verildiği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Kavgayı ayırmak isterken öldürülen adamın eşi isyan etti: Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek? Kavgayı ayırmak isterken öldürülen adamın eşi isyan etti: Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek? Son dakika haberi! Gazi ve şehit yakınlarına ücretsiz saç kesim hizmeti Son dakika haberi! Gazi ve şehit yakınlarına ücretsiz saç kesim hizmeti
Kaynak: AA

Adana, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Acil sağlık personeline ambulansta doğum ve yenidoğan eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:28 Bill Gates'in 200 milyon dolarlık yatı Bodrum'da! Haftalık kirası ise dudak uçuklattı
16:25 Usta oyuncu Cüneyt Arkın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 17:03:02. #1.12#
SON DAKİKA: Acil sağlık personeline ambulansta doğum ve yenidoğan eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement