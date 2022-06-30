Bu kapsamda, Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda acil sağlık hizmetlerinin sunumunda görevli sağlık personeline, ambulansta sağlıklı doğum eylemini gerçekleştirmeleri, yenidoğanın ilk bakımı ve gebelerin taşınmasıyla ilgili bilgi verildiği kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlık hizmeti sunumunun tüm basamaklarında anne ve bebek sağlığının korunmasının kritik önem taşıdığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Adana, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Acil sağlık personeline ambulansta doğum ve yenidoğan eğitimi verildi - Son Dakika

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