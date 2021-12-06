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Acil serviste maske takmayarak doktorun sabrını böyle zorladılar - Son Dakika

Acil serviste maske takmayarak doktorun sabrını böyle zorladılar

06.12.2021 16:47

Acil serviste maske takmayarak doktorun sabrını böyle zorladılarSAKARYA Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne maskesiz şekilde giden ve uyarılara aldırış etmeden o anları kayıt altına alan anne ile kızı adeta doktorun sabrını zorladı.

Acil serviste maske takmayarak doktorun sabrını böyle zorladılar

SAKARYA Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne maskesiz şekilde giden ve uyarılara aldırış etmeden o anları kayıt altına alan anne ile kızı adeta doktorun sabrını zorladı. Soğukkanlı şekilde anne ve kıza maske takması için uyarılarda bulunan doktor, uyarılara aldırış etmeyerek maske takmayı reddeden anne ile kızı için beyaz kod verdi.

Olay, dün Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Bir kadın gözüne lens kaçtığı şikayeti üzerine kızı ile birlikte hastanenin acil servisine başvurdu. Maskesiz şekilde içeriye giren anne ve kızı uyarılara aldırış etmedi. Anne ve kızı defalarca maske takması için uyaran doktorun uyarılarını da dikkate almayarak, maske takmamak için direnen kişiler için beyaz kod verildi. Muayene odasında doktorun adeta sabrının zorlandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Beyaz kod üzerine odaya gelen hastane polisi ve güvenliği anne ile kızı dışarıya çıkarttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde anne ile kızın hareketi tepki toplarken, doktorun sergilediği davranış ise takdir topladı.

Savcı ile konuştuk maske takmamız gerekmiyor

Verdiği cevaplar ile adeta doktorun sabrını sınayan ve o anları kayıt altına alan kadın görüntülerde, "Biz savcı ile konuştuk, bunlar mahkemede kullanılacak. Bakmayacak mısınız, gözünün arkasına lens kaçtı. Maske takmamız gerekmiyor. Biz Cumhuriyet Savcısı ile konuştuk, böyle bir zorunluluk yok. Biz maske hiçbir yerde takmıyoruz çünkü anayasal hakkımız. Ben sadece bu videoyu yardımcı olununca kapatacağım, avukatlar ile konuştum. Annemin yanından ayrılmıyorum. Annem ve ben çıkmıyorum" şeklinde konuştu.

Kimsenin burada sağlığını tehdit edemezsiniz

Soğukkanlılığını koruyarak uyarılarına devam eden Doktor Olcay Y. ise "Burada hastalar var, yaptığınız doğru değil. Burası hakkında beyaz kod veriyoruz. Kimsenin burada sağlığını tehdit edemezsiniz. Maske takmanız gerekiyor. Kiminle görüştüğünüzün önemi yok, maske takmanız gerekiyor. Hanımefendi hakkında beyaz kod veriyorum, burada insanların kişisel haklarını tehdit ediyor. Burada kameraya çekiyor, hakkı olmadan diğer hastaları kameraya çekiyor. Hasta her türlü muayene olacaktır, burada kamerayla çekim yapamazsınız. Diğer insanların burada hakkını ihlal ediyorsunuz, burada muayene oluyor insanlar diğer insanları kameraya çekemezsiniz. Şikayet üzerine gelen kişiyi muayene edeceğim, diğer hanımefendiyi çıkartalım" ifadelerine yer verdi.

Konuyla alakalı adli süreç başlatıldı.

Acil serviste maske takmayarak doktorun sabrını böyle zorladılar
Acil serviste maske takmayarak doktorun sabrını böyle zorladılar
Acil serviste maske takmayarak doktorun sabrını böyle zorladılar
Acil serviste maske takmayarak doktorun sabrını böyle zorladılar
Acil serviste maske takmayarak doktorun sabrını böyle zorladılar
Acil serviste maske takmayarak doktorun sabrını böyle zorladılar
Acil serviste maske takmayarak doktorun sabrını böyle zorladılar
Acil serviste maske takmayarak doktorun sabrını böyle zorladılar

Devlet Hastanesi, Sakarya, Savcı, 112, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Acil serviste maske takmayarak doktorun sabrını böyle zorladılar - Son Dakika


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