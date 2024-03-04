Birçok kez katıldığı Survivor'da performansıyla iddiasını ortaya koyan Nagihan Karadere, dokunulmazlık oyununda dizinden sakatlandı. Oyun alanından ambulansla hastaneye kaldırılan ve tedavisine devam eden Nagihan'ın sağlık durumuyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, gidip kalma kararını yarışmacıya bırakacaklarını söyledi.
Oyun esnasında sakatlanan Nagihan acı içinde kıvranarak "Dizim esnedi! Dizim çıktı, hayır dizim döndü! Yok ya, baksana hocam boşta dizim, baksana dizim çıktı" diyerek ağladı. Survivor Ekstra'ya konuk olan Acun Ilıcalı, birkaç gündür çekimlerde yer almayan Nagihan'la ilgili şunları söyledi: "1-2 gün içerisinde Nagihan ile baş başa bir konser daha yapacağız herhalde. Kendisi bir şeylerin kararını verecek. Doktorlarımızdan 'Sağlığıyla ilgili problem yaşar' diye bir kağıt gelmediği için karar Nagihan'a kalacak. Eğer devam edip oynarsa sakatlığı nükseder. Normal hayatını etkileyecek bir şey yok. Nagihan'ı durumunu konuşacağız net bir şey diyemiyorum. Ben Nagihan'a isterse seneye de katılabileceğini söyleyeceğim. Nagihan'a kalmak isterse şu anki pozisyonunda şampiyon olup olamayacağını da anlatacağız ona."
Son Dakika › Sağlık › Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere'nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek - Son Dakika
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 4 Mart Dünya Obezite Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt, kamu kurumlarının temsilcileri, sağlık çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Sağlık Müdürü Şule Akbaş, obezitenin çağın en önemli sağlık sorunu olduğunu belirterek, sağlıklı beslenme ve sporun obezite ile mücadelede önemli olduğunu vurguladı.
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydan Ercan, Türkiye'de kadınların erkeklere göre obeziteden daha fazla etkilendiğini belirtti. Obezitenin dünya çapında ölüm nedenlerinin başında gelen bir dizi kronik hastalık riskini arttıran çok önemli tıbbi sorun olduğunu ifade eden Ercan, obezitenin üstesinden gelmek için sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti.
Konya'nın Bozkır ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi. Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi'nden Dr. Elif Gül ve Dr. Esra Ümit tarafından verilen eğitimde, acil durumlarda hastalara veya kazazedelere nasıl müdahale edilmesi gerektiği anlatıldı. Eğitimde, ilk yardım verirken hastaya ya da kazazedeye zarar vermemenin önemine dikkat çekildi.
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen 72 yaşındaki hastanın bağışlanan organları, Erzurum'da 2 hastaya ve Sivas'ta 1 hastaya nakledildi. Organ bağışıyla umut bekleyen hastaların umutlarına umut eklendiği belirtilirken, hastanın ailesine ve organ bağışı konusunda duyarlı olan herkese minnettarlık ifade edildi.
Çarşamba ilçesinde 4 Mart Dünya Obezite Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından organize edilen yürüyüşe, Kaymakam Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Muhammet Faruk Akyüz, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Serap Samut Bülbül, protokol üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamalarda obezitenin artan bir hastalık olduğu vurgulandı ve sağlıklı beslenme ile düzenli fiziksel aktivitenin obezite ile mücadelede önemli bir rol oynadığı belirtildi.
22 yılda 645 bin kişinin opioid nedeniyle ölümünden sorumlu tutulan ABD'li ilaç devi Endo International iflas etti. 465 milyon dolar ödemeyi kabul eden şirket opioid krizi ile ilgili tüm sorumluluğu da üstüne aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?