Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere'nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek - Son Dakika
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Sağlık

Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere'nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek

Survivor All Star yarışmacılarından Nagihan Karadere, önceki gün oynanan dokunulmazlık oyununda sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Nagihan'ın durumuyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı "Baş başa bir konsey yapacağız. Devam edip etmeme kararını kendisi verecek" dedi.

04.03.2024 15:58  Güncelleme: 16:06
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Birçok kez katıldığı Survivor'da performansıyla iddiasını ortaya koyan Nagihan Karadere, dokunulmazlık oyununda dizinden sakatlandı. Oyun alanından ambulansla hastaneye kaldırılan ve tedavisine devam eden Nagihan'ın sağlık durumuyla ilgili konuşan Acun Ilıcalı, gidip kalma kararını yarışmacıya bırakacaklarını söyledi.

KARARI NAGİHAN KARADERE VERECEK

Oyun esnasında sakatlanan Nagihan acı içinde kıvranarak "Dizim esnedi! Dizim çıktı, hayır dizim döndü! Yok ya, baksana hocam boşta dizim, baksana dizim çıktı" diyerek ağladı. Survivor Ekstra'ya konuk olan Acun Ilıcalı, birkaç gündür çekimlerde yer almayan Nagihan'la ilgili şunları söyledi: "1-2 gün içerisinde Nagihan ile baş başa bir konser daha yapacağız herhalde. Kendisi bir şeylerin kararını verecek. Doktorlarımızdan 'Sağlığıyla ilgili problem yaşar' diye bir kağıt gelmediği için karar Nagihan'a kalacak. Eğer devam edip oynarsa sakatlığı nükseder. Normal hayatını etkileyecek bir şey yok. Nagihan'ı durumunu konuşacağız net bir şey diyemiyorum. Ben Nagihan'a isterse seneye de katılabileceğini söyleyeceğim. Nagihan'a kalmak isterse şu anki pozisyonunda şampiyon olup olamayacağını da anlatacağız ona."

Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere'nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek
Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere'nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek
Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere\'nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek

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Son Dakika Sağlık Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere'nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, sakatlanan Nagihan Karadere'nin son durumunu anlattı: Baş başa konuşacağız, kararı kendi verecek - Son Dakika
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