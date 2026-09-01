Adana'da 3 yaşındaki Alparslan'ın yüzde 95 işitme kaybı, biyonik kulakla yerini sesleri ayırt etmeye bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da 3 yaşındaki Alparslan'ın yüzde 95 işitme kaybı, biyonik kulakla yerini sesleri ayırt etmeye bıraktı

Adana\'da 3 yaşındaki Alparslan\'ın yüzde 95 işitme kaybı, biyonik kulakla yerini sesleri ayırt etmeye bıraktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da doğuştan gelen işitme kaybı yüzde 95'e ulaşan 3 yaşındaki Alparslan Doncu, Sağlık Bakanlığınca ücretsiz uygulanan biyonik kulak tedavisiyle sesleri daha iyi duymaya başladı. Ameliyat sonrası dil ve konuşma terapileriyle desteklenen Alparslan, artık sesin kaynağını ve yönünü ayırt edebiliyor. Uzmanlar, duymanın sağlandığını ancak anlamlandırmanın eğitimle gelişeceğini belirtiyor.

Adana'da doğuştan gelen işitme kaybı zamanla yüzde 95 seviyesine ulaşan 3 yaşındaki Alparslan Doncu, geçirdiği biyonik kulak ameliyatı sayesinde sesleri artık daha rahat duyuyor.

Neslihan ve Mustafa Doncu çiftinin oğlu Alparslan'ın doğuştan itibaren sesleri az duyduğu belirlendi.

Çocuklarının zamanla seslere hiç tepki vermediğini fark eden çift, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Kulak burun boğaz uzmanı Prof. Dr. Talih Özdaş tarafından muayene edilen çocuğun işitme kaybının yüzde 95'e ulaştığı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığınca ücretsiz uygulanan tedavi kapsamında sağ kulağına biyonik kulak takılan Alparslan, ameliyatın ardından sesleri daha iyi duymaya başladı.

Dil ve konuşma terapileriyle desteklenen Alparslan'ın seslerin kimden geldiğini ve yönünü ayırt eder hale gelmesi, ailesinin yüzünü güldürdü.

"Eğitim alarak konuşulanlara anlam vermeye devam edecek"

Prof. Dr. Özdaş, AA muhabirine, bebeklerde işitme kaybının erken teşhis edilmesinin tedavinin başarısında önem taşıdığını söyledi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini dile getiren Özdaş, "Yaranın iyileşme sürecini bekledik. O süreçte de herhangi bir sıkıntı olmadı. Şu anda duyuyor ama anlamıyor. Hep karıştırılan konu bu zaten. Sesi duyacak ama anlaması için bundan sonraki süreçte eğitim alarak bu konuşulanlara anlam vermeye devam edecek." dedi.

Anne Neslihan Doncu da biyonik kulak tedavisiyle yaşamlarının değiştiğini ifade ederek, "Alparslan, biyonik kulak takıldıktan sonra yön tayin etmeye ve sesleri ayırt etmeye başladı. Bunlar çok farklı duygular." diye konuştu.

Baba Mustafa Doncu ise ameliyatı dil ve konuşma terapileriyle desteklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuğumuz seslerimizi karıştırıyor, seslendiğimiz zaman hangi odada olduğumuzu bilemiyordu. Aynı evin içindeyiz ama seslendiğimizde nerede olduğumuzu bulamadığı zaman ister istemez bizi üzüyordu. Şimdi gelip bizi bulabiliyor, nerede olduğumuzu anlıyor. Alparslan hayata 3-0 geriden başladı ve şu anda 4-3 öne geçti diyebilirim."

Kaynak: AA

İşitme Kaybı, Ameliyat, Sağlık, Adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Adana'da 3 yaşındaki Alparslan'ın yüzde 95 işitme kaybı, biyonik kulakla yerini sesleri ayırt etmeye bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı
Epstein’in evinden saraya Geçmişinden fuhuş ağı çıktı Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
Geri manevra can aldı Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış Yıllarca kullanılmamış Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

12:38
Deniz Gül resmen Galatasaray’da KAP’a bildirildi, İstanbul’a geliyor
Deniz Gül resmen Galatasaray'da! KAP'a bildirildi, İstanbul'a geliyor
12:37
Altının kaderi belli oluyor Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
12:25
Trump’ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı 3 mahalle hemen kamulaştırdı
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı
12:13
Eski eşinin tutuklanmasının ardından işinden olmuştu Pınar Erbaş’ın yeni adresi belli oldu
Eski eşinin tutuklanmasının ardından işinden olmuştu! Pınar Erbaş'ın yeni adresi belli oldu
11:39
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası Sigorta eksperinden kan donduran rapor
Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası! Sigorta eksperinden kan donduran rapor
11:31
Fenerbahçe’de deprem Talisca dahil 4 isme “Güle güle“ dendi
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 12:45:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Adana'da 3 yaşındaki Alparslan'ın yüzde 95 işitme kaybı, biyonik kulakla yerini sesleri ayırt etmeye bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement