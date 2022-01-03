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Adana'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 kişiye umut oldu - Son Dakika

Adana'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 kişiye umut oldu

03.01.2022 13:55
Adana'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 kişiye umut oldu

Adana'da beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki kişinin organları 5 kişiye nakledildi.

Adana'da beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki kişinin organları 5 kişiye nakledildi.

Başkent Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, ateşli silah yaralanması nedeniyle tedavi gören kişinin 31 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşti.

Bu kişinin organları, başka hastalara nakledilmesi için ailesi tarafından bağışlandı.

Üniversitenin Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi, beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrek, karaciğer ve kalbini operasyonla aldı. Bu organlar, 1'i çocuk 5 kişiye nakledildi.

Adana'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 kişiye umut oldu

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Aralık, Silah, Adana, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Adana'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 kişiye umut oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 kişiye umut oldu - Son Dakika
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