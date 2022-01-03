Adana'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 kişiye umut oldu - Son Dakika

Adana'da beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki kişinin organları 5 kişiye nakledildi.
Başkent Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, ateşli silah yaralanması nedeniyle tedavi gören kişinin 31 Aralık'ta beyin ölümü gerçekleşti.
Bu kişinin organları, başka hastalara nakledilmesi için ailesi tarafından bağışlandı.
Üniversitenin Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibi, beyin ölümü gerçekleşen kişinin böbrek, karaciğer ve kalbini operasyonla aldı. Bu organlar, 1'i çocuk 5 kişiye nakledildi.
Kaynak: AA
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